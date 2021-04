Palmeiras tem elenco três vezes mais caro que o do Defensa y Justicia

Com o objetivo de levantar o primeiro troféu da temporada, o Palmeiras disputa a Recopa com o Defensa y Justicia. O time argentino é atual campeão da Sul-Americana e tem um elenco com valor cerca de três vezes menor que o do Verdão.

Segundo o Transfermarkt, o plantel do Alviverde tem um valor de mercado de 119,2 milhões de euros (cerca de R$ 793 milhões). Entre os atletas mais caros, o destaque fica para os jovens, como Gabriel Veron, Gabriel Menino, Danilo e Patrick de Paula.

Já o Defensa y Justicia tem um elenco estipulado em 35,33 milhões de euros (aproximadamente R$ 235 milhões). Os atletas mais valiosos são o atacante Braian Romero e o volante Enzo Fernández.

Na disputa da Recopa, o Palmeiras tenta aproveitar o elenco mais caro para superar o Defensa y Justicia. O jogo de ida ocorre nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Argentina.