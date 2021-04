Palmeiras tem muros pichados, protesto contra sete jogadores e ‘dura’ em Abel Ferreira: ‘Acorda’

A perda de dois títulos em quatro dias e mais a derrota em casa por 1 a 0 para o São Paulo pelo Campeonato Paulista fizeram partida da torcida do Palmeiras perder a paciência.

Os muros do Allianz Parque foram pichados na madrugada de sexta para sábado com pedidos de saída para sete jogadores. São eles: Luiz Adriano, Lucas Lima, Marcos Rocha, Luan, Zé Rafael, Mayke e Gustavo Scarpa.

Os pichadores pediram contratações, uma vez que o Palmeiras anunciou apenas Danilo Barbosa e luta para conseguir adquirir Valentín Castellanos, do New York City.

Até mesmo o técnico Abel Ferreira foi cobrado. Com mensagens como ‘acorda’ e ‘bem-vindo a 2021’. O técnico tem sido criticado por parte da torcida por conta de algumas escolhas no time principal nas últimas rodadas.

O Palmeiras volta a campo neste domingo, diante do Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista, fora de casa. A estreia na Libertadores está marcada para a próxima quarta-feira (21), diante do Universitario, do Peru.