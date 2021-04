Palmeiras terá Defensa y Justicia e pode encarar o Grêmio na fase de grupos da Libertadores

Atual campeão da Conmebol Libertadores, o Palmeiras já sabe quem terá pela frente na fase de grupos em 2021 após sorteio realizado nesta sexta-feira (9) na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai: Defensa y Justicia-ARG, Universitario-PER e G2 (que será o vencedor do confronto Grêmio x Independiente del Valle-EQU).

Embalado pela conquista da última edição, o time paulista sonha com o tri da América e para isto aposta na manutenção do elenco.

Sem perder atletas na janela, a diretoria manteve também o técnico Abel Ferreira, que conquistou, além da Libertadores, a Copa do Brasil na ultima temporada.

Será que a equipe alviverde repete em 2021 o sucesso da temporada 2020? A expectativa na Academia é grande, principalmente pela vitória na ida da Recopa Sul-Americana contra o Defensa y Justicia-ARG por 2 a 1 – a equipe argentina é a atual campeã da Copa Sul-Americana.

A fase de grupos da Conmebol Libertadores será disputada por 32 equipes, sendo que 28 delas já estão confirmadas. Restam ainda mais quatro vagas para os clubes vencedores da terceira eliminatória, que tem dois brasileiros – Grêmio e Santos.

VAI TER PALMEIRAS x GRÊMIO NA LIBERTADORES? Se o Tricolor passar pelo Del Valle, cai no Grupo A, junto com Verdão, Defensa y Justicia e Univesitario!#LibertadoresNaESPN #FutebolNaESPN pic.twitter.com/RkMqP5HQjV — ESPN Brasil (de 🏠) (@ESPNBrasil) April 9, 2021

As equipes jogarão nas oito chaves entre 21 de abril e 26 de maio. Das quatro fases na sequência, três serão disputadas em jogos de ida e volta, com as datas previstas pela Conmebol, mas todas ainda dependendo de confirmação: oitavas de final (14 e 21 de julho), quartas de final (11 e 18 de agosto) e semifinais (22 e 29 de setembro).

A grande final da Conmebol Libertadores de 2021 está prevista para 20 de novembro, em partida única, mas ainda sem local anunciado pela entidade.