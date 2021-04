Palmeiras treina em Brasília visando clássico contra o São Paulo

Nesta quinta-feira, o Palmeiras não teve tempo para descansar depois da derrota para o Defensa y Justicia pela Recopa. O elenco treinou no CT do Brasiliense, em Brasília, já de olho no clássico contra o São Paulo, pelo Paulistão.

Os únicos que apareceram no gramado foram os goleiros Vinicius e Jailson, os zagueiros Alan Empereur e Kuscevic, os laterais Victor Luís e Esteves, os meias Gustavo Scarpa, Zé Rafael e Danilo Barbosa e os atacantes Luiz Adriano, Rafael Elias, Giovani e Willian. Os outros atletas ficaram no hotel para atividades regenerativas.

Confira todas as imagens da atividade de hoje 📷 ➤ https://t.co/ZOcTYfvrV8#AvantiPalestra pic.twitter.com/9pweflvHFW — Palmeiras 👑🏆🏆🏆 (@Palmeiras) April 15, 2021

Invicto no Estadual, o Palmeiras encara o São Paulo, time de melhor campanha na competição. A partida acontece nesta sexta-feira, no Allianz Parque e está marcada para 22h.