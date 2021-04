Palmeiras: veja a classificação do Verdão pelo grupo C do [Paulistão 2021], após a derrota para a Inter de Limeira | Bolavip Brasil

O Palmeiras perdeu para a Inter de Limeira na última quinta-feira (29), por 1 a 0, no Allianz Parque, e se complicou ainda mais no Paulistão. O único gol da partida foi marcado por Bruno Xavier, já nos acréscimos da etapa final.

Após o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira se manteve na terceira colocação pelo grupo C, com 12 pontos, fora da zona de classificação para a próxima fase da competição estadual.

Comemoração de gol do Palmeiras. Foto: Getty Images



A poucas rodadas do fim da fase de grupos, o Verdão está a seis pontos de distância do Novorizontino, que acumula 18 pontos. Já o RB Bragantino lidera a chave, com impressionantes 21 pontos em 10 partidas.

Classificação do Palmeiras pelo grupo C do Paulistão

Abaixo, confira a classificação do Palmeiras pelo grupo C do Paulistão. Em negrito, você pode conferir os clubes que estão conquistando vagas para a etapa eliminatória do Estadual no momento.

1 – RB Bragantino – 21 pontos

2 – Novorizontino – 18 pontos

3 – Palmeiras – 12 pontos

4 – Ituano – 10 pontos