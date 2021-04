Palmeiras veta Luiz Adriano da Supercopa do Brasil

Enquanto Gabriel Menino voltou a treinar normalmente e foi relacionado para o confronto diante do Flamengo, neste domingo (11), às 11 horas, no Mané Garrincha, o atacante Luiz Adriano foi vetado da decisão da Supercopa do Brasil. A informação foi inicialmente publicada pelo Globo Esporte.

O atleta, que contraiu Covid-19 no primeiro dia deste mês, está cumprindo isolamento e, de acordo com o protocolo da CBF, só estaria liberado para viajar a partir da 0h deste domingo. Diante disso, o clube entende que não é possível que ele esteja à disposição.

Além do problema de logística para que o atacante esteja em Brasília para entrar em campo às 11 horas, existe a preocupação com o ritmo de jogo de Luiz Adriano. Desde que foi diagnosticado com Covid-19, o centroavante vem cumprindo um cronograma de treinamentos em casa.

Depois de realizar todos os testes exigidos pelo rígido protocolo do Palmeiras em combate ao novo coronavírus, o camisa 10 deve se juntar ao restante da delegação em Brasília, já que o time decide, na próxima quarta-feira, a Recopa Sul-Americana.

Assim como Luiz Adriano, Lucas Lima também não viajou para a Capital Federal. O camisa 20 do Alviverde segue se recuperando de uma lesão da coxa e vai dar sequência ao processo de recuperação.

Primeira e única contratação do Verdão para a atual temporada, Danilo Barbosa, por sua vez, viajou com os companheiros na tarde desta sexta-feira (09) e tem boas chances de compor o banco de reservas. Além do meio-campista, Gabriel Veron também foi para Brasília com os companheiros.

Palmeiras e Flamengo terá transmissão ao vivo para todo o Brasil pela Rede Globo (TV Aberta), com narração de Galvão Bueno, comentários de Junior (por vídeo) e Caio Ribeiro, Sálvio Spinola na Central do Apito, reportagens de Edson Viana e Guilherme Pereira.