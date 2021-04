[Palmeiras x Defensa y Justicia]: Considerado o ‘pior time do mundo’, Íbis zoa o Verdão após perda de título da Recopa Sul-Americana | Bolavip Brasil

O Palmeiras foi derrotado pelo Defensa y Justicia nos pênaltis na noite da última quarta-feira (14), no Mané Garrincha, em Brasília, e perdeu a oportunidade de conquistar o título inédito da Recopa Sul-Americana.

Após o tropeço do Alviverde, o Íbis utilizou o Twitter para zoar a equipe paulista. Considerado o ‘pior time do mundo’ e famoso na web pelas piadas, o clube pernambucano escreveu que nunca perdeu dois troféus em três dias.

“Nunca perdi dois títulos em 3 dias. Me ensina aí, Palmeiras“, publicou, também em referência ao título perdido para o Flamengo no último domingo (11), nas penalidades máximas, pela Supercopa do Brasil.

Publicação do Íbis com zoeira sobre o Palmeiras viraliza na web

O tweet postado pelo Íbis no Twitter, é claro, viralizou na rede social. Até o fechamento desta reportagem, a publicação já somava mais de 26 mil curtidas, além de 4.538 retweets e e 823 compartilhamentos com menções.