[Palmeiras x Defensa y Justicia]: onde assistir AO VIVO e ON LINE à partida da Recopa Sul-Americana | Futebol AO VIVO

Defensa y Justicia x Palmeiras entram em campo na noite desta quarta-feira (07), às 21h30 (de Brasília), na Argentina, pelo primeiro confronto das finais da Recopa Sul-Americana. A transmissão AO VIVO do jogo acontece apenas pela Conmebol TV, serviço de pay-per-view.

Ambas as equipes nunca levantaram o troféu da Recopa e buscam o título inédito da competição. O Verdão é o atual campeão da Libertadores, enquanto o Defensa y Justicia é o vencedor mais recente da Copa Sul-Americana.

Comemoração de gol do Defensa y Justicia. Foto: Getty Images



Vale lembrar que o campeão desta edição do torneio irá faturar US$ 1,25 milhão (cerca de R$ 7 milhões, na cotação atual), ao passo que que o vice receberá US$ 750 mil (algo em torno de R$ 4,2 milhões), conforme informado pelo ge.globo.

Comemoração de gol do Palmeiras. Foto: Getty Images



PROVÁVEL ESCALAÇÃO PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Luiz Adriano.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DEFENSA Y JUSTICIA: Ezequiel Unsain; Fernando Meza, Néstor Breitenbruch e Adonis Frías; Marcelo Benítez, Emanuel Brítez, Lautaro Escalante, Francisco Pizzini, Calos Rotondi e Raúl Loaiza; Walter Bou.

Defensa y Justicia x Palmeiras: onde assistir AO VIVO à partida da Recopa Sul-Americana

Defensa y Justicia x Palmeiras duelam na noite desta quarta-feira (07), a partir das 21h30 (de Brasília), no no Norberto Tomaghello, na Argentina, em busca do título inédito da Recopa Sul-Americana. No Brasil, apenas a Conmebol TV transmite AO VIVO ao confronto.