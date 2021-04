Palmeiras x Independiente del Valle: acompanhe em tempo real o minuto a minuto AO VIVO e ON LINE o jogo da Libertadores 2021 | Futebol AO VIVO

Palmeiras x Independiente del Valle se enfrentam, nesta terça-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela segunda rodada do Grupo A da Copa Libertadores. Todos os detalhes da partida você acompanha aqui no Bolavip Brasil.

O Verdão foi o único time do Grupo A a vencer na estreia da fase de grupos da Libertadores. Após bater o Universitario, do Peru, por 3 a 2, fora de casa somou três pontos na tabela. O adversário desta noite, o Independiente del Valle, ficou no empate em 1 a 1 com o Defensa y Justicia, da Argentina.

Palmeiras x Independiente del Valle: acompanhe o tempo real da partida do Verdão na Libertadores:

