Palmeiras x Independiente del Valle: como assistir de graça

Nesta terça-feira (27), o Palmeiras continua sua jornada em busca do tricampeonato da Libertadores da América. O clube brasileiro recebe no Allianz Parque, às 21h30 (horário de Brasília), o equatoriano Independiente del Valle, e a primeira boa notícia é que o jogo será transmitido ao vivo, e de graça, pela internet.

O Verdão é líder no Grupo A, com três pontos ganhos, e seu adversário desta noite tem apenas um ponto. No entanto, o clube do Equador, em sua sétima participação na competição sul-americana, vive um bom momento no campeonato nacional de seu país onde está em terceiro lugar na tabela de classificação.

Onde assistir Palmeiras x Independiente del Valle de graça?

Fonte: SportBuzz/DivulgaçãoFonte: SportBuzz

O jogo entre Palmeiras e Independiente del Valle poderá ser acompanhado ao vivo, online e gratuitamente pelo site do SBT. Embora a emissora detenha os direitos de transmissão da partida em TV aberta, optou por exibi-la para todo o país em sua página oficial na internet. A transmissão terá início a partir das 21h15.

Embora o Palmeiras seja franco favorito, o del Valle pode surpreender e tentar complicar a vida do time brasileiro, que joga esta noite com seis desfalques. Além do zagueiro Alan Empereur e do lateral Matías Viña (suspensos), estão aos cuidados do departamento médico: o meia Lucas Lima, o zagueiro Kuscevic, o centroavante Breno Lopes e o ponta Gabriel Veron.