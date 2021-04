Palmeiras x Inter de Limeira: data, hora e canal para ver essa partida do Paulistão | Como e onde assistir AO VIVO e ON LINE na TV | Futebol AO VIVO

Palmeiras x Inter de Limeira entram em campo em mais uma rodada do Campeonato Paulista de 2021, a partida será nesta quinta-feira (29), às 21h00, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A transmissão desse importante jogo terá transmissão AO VIVO para todo o Brasil no SporTV (TV por assinatura para todo o Brasil) e Premiere.

O Verdão está na terceira colocação do grupo C com 12 pontos conquistados e precisa de uma vitória sobre a Inter de Limeira para continuar sonhando com classificação às quartas de final. O cenário não é dos mais favoráveis: dos 12 pontos que ainda tem em disputa, o Palestra precisa descontar seis em relação ao Novorizontino, segundo colocado na chave.

Luiz Adriano em jogo contra o Santos. (Foto: Getty Images)



Já o Leão, é vice-líder do grupo A com 9 pontos. A última partida da equipe foi contra a Ponte Preta, onde venceu por 1 a 0. Após duas vitórias seguidas, o time saiu da zona de rebaixamento da competição para chance de classificação para a fase mata-mata do torneio.

Inter de Limeira é o segundo do grupo A. (Foto: Getty Images)



Palmeiras x Inter de Limeira: como e onde assistir AO VIVO na TV

