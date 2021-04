Palmeiras x Inter de Limeira: saiba onde assistir AO VIVO e ON LINE a partida do Paulistão no Moisés Lucarelli | Futebol AO VIVO

Palmeiras x Inter de Limeira se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 21h00, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas em jogo válido pela 9ª rodada do Paulistão. A transmissão desse importante jogo para o Verdão, terá transmissão AO VIVO para todo o Brasil no SporTV e Premiere.

O Palmeiras está com uma situação complicada no estadual e uma vitória diante da Internacional de Limeira, pode amenizar a prssão do time que está na terceira colocação do grupo C com 12 pontos conquistados. O segundo colocado do gruo é o Novorizontino, com 18 pontos.

Verdão precisa muito da vitória para tentar a classificação (Foto: Getty Images)



Já o time de Limeira, é o segundo colocado grupo A com 9 pontos e está muito vivo para conseguir uma vaga nas quartas de final do Paulistão. Após vencer duas partidas consecutivas, o time saiu da zona de rebaixamento da para ter reais chance de classificação para o mata-mata do torneio.

Time do Interior tem tudo para avançar ao mata-mata. (Foto: Getty Images)



Palmeiras x Inter de Limeira: como e onde assistir AO VIVO na TV

