Palmeiras x Mirassol: onde assistir ao duelo pelo Paulistão, arbitragem e escalações

Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista 2021, Palmeiras e Mirassol se enfrentam neste domingo (25), às 20h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

O Verdão está terceira colocação do Grupo C com 12 pontos conquistados e vem de uma vitória de virada sobre o Guarani, em Campinas. Já o Leão da Alta Araraquarense, por sua vez, é líder do Grupo D com 11 pontos e, na última rodada, venceu o Botafogo-SP, em Mirassol.

>> ATUAÇÕES: Zé Rafael muda o jogo, e Willian garante vitória do Palmeiras

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x Mirassol

Data: 25 de Abril de 2021

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo.

Árbitro: Douglas Marques das Flores

Assistentes: Daniel Luis Marques e Paulo Cesar Modesto

VAR: Adriano de Assis Miranda, Fabricio Porfirio de Moura e Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo

Transmissão:

– PREMIERE (pay-per-view para todo o Brasil);

PALMEIRAS: Vinicius Silvestre; Vanderlan, Henri e Alan Empereur; Gustavo Garcia, Pedro Bicalho, Fabinho, Zé Rafael e Lucas Esteves; Giovani e Rafael Elias. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Luan Silva, Lucas Lima, Breno Lopes, Benjamín Kuscevic e Gabriel Veron (machucados);

Pendurados: Ninguém;

Suspenso: Ninguém.

MIRASSOL: Alex Muralha; Daniel Borges, Danilo Boza, Reniê e Moraes; Luís Oyama, Neto Moura e Cássio Gabriel; Fabrício, Pedro Lucas e Rafinha. Técnico: Eduardo Baptista.

Desfalques: Vinícius (machucado);

Pendurados: Daniel Borges, Moraes, Neto Moura e Ernandes;

Suspenso: Ninguém.