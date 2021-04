Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao clássico, arbitragem e escalações

Em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2021, Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 22h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.

Pela competição estadual, o Verdão está no Grupo C com oito pontos conquistados e ocupa a segunda colocação. Na última partida, em 24 de março, o Palmeiras empatou com o São Bento por 1 a 1, em Volta Redonda. Já o São Paulo, por sua vez, é o líder do Grupo B com 16 pontos e vem de uma vitória por 3 a 2 sobre o Guarani, no Estádio do Morumbi.

GABRIEL VERON DESFALCA O VERDÃO NO CHOQUE-REI; ABEL DEVE MESCLAR TITULARES E RESERVAS

Gabriel Veron sofreu uma lesão na coxa esquerda na partida contra o Defensa y Justicia-ARG pela final da Recopa Sul-Americana. Desfalque certo para o clássico, sua lesão não é na mesma coxa que o levou ao departamento médico pela última vez, no início deste ano.

Devido ao intenso desgaste por ter disputado três decisões em sequência, no intervalo de uma semana, o técnico Abel Ferreira deve utilizar uma equipe mista para o clássico. O goleiro Weverton, expulso contra o São Bento, é outro desfalque certo.

SÃO PAULO EMBALADO POR TRÊS VITÓRIAS SEGUIDAS NO PAULISTÃO E DEVE CONTAR COM RETORNO DE LUCIANO



O São Paulo vem para o Choque-Rei com o objetivo de conseguir a quarta vitória consecutiva no Campeonato Paulista. Para isso, o técnico Hernán Crespo deve escalar uma equipe mais próxima do ideal, com o retorno dos titulares, que folgaram diante do Guarani.

O atacante Luciano treinou no CT da Barra Funda. O camisa 11 havia sentido dores no final do jogo contra o Red Bull Bragantino, na última segunda-feira, e preocupou a comissão técnica, mas seu quadro evoluiu e ele deve jogar.

Os desfalques ficam por conta do volante Hernanes e do meia Gabriel Sara, que seguem em recuperação de dores musculares. Orejuela, fora da lista de inscritos do estadual, também está lesionado. Com 16 pontos conquistados no Paulistão, o São Paulo é o líder geral da competição.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Palmeiras x São Paulo

Data: 16 de Abril de 2021

Horário: 22h (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Alex Ang Ribeiro

VAR: Vinicius Furlan, Fabricio Porfirio de Moura e Marcelo Rogério

Transmissão:

– PREMIERE (pay-per-view para todo o Brasil).

PALMEIRAS: Vinicius Silvestre; Mayke, Alan Empereur, Kuscevic e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Willian, Luiz Adriano e Wesley. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Luan Silva, Gabriel Veron e Lucas Lima (machucados)

Pendurados: Ninguém;

Suspenso: Weverton (expulso contra o São Bento);

SÃO PAULO: Volpi, Arboleda, Bruno Alves e Léo; Reinaldo, Luan, Rodrigo Nestor, Daniel Alves e Igor Vinicius (Galeano); Luciano e Eder (Pablo). Técnico: Hernán Crespo.

Desfalques: Hernanes e Gabriel Sara (machucados); Orejuela (não foi inscrito)

Pendurados: Ninguém;

Suspenso: Ninguém