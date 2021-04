Palmeiras x São Paulo: prognóstico do Choque-Rei pelo Paulistão 2021

Palmeiras x São Paulo. As equipes duelam nesta sexta-feira (16), às 22h (horário de Brasília) no estádio Allianz Parque, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Veja os retornos para esse confronto nos melhores sites de apostas esportivas como a Betfair.

Ambas equipes jogaram na última quarta-feira: o Palmeiras perdeu o título da Recopa Sul-Americana para o Defensa y Justicia e o São Paulo derrotou o Guarani em casa por 3 a 2 no jogo adiantado da 9° rodada da competição.

O Verdão ocupa o segundo lugar do Grupo C, com oito pontos em quatro partidas disputadas. O Tricolor por sua vez, está na liderança do Grupo B, com 16 pontos e vem em busca da sua quarta vitória consecutiva no Campeonato Paulista.

Prováveis escalações

Palmeiras: Vinicius Silvestre; Mayke, Kuscevic, Alan Empereur e Esteves; Gabriel Menino, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Giovani, Willian e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.

São Paulo: Tiago Volpi, Arboleda, Bruno Alves e Léo; Reinaldo, Luan, Rodrigo Nestor, Daniel Alves e Igor Vinicius; Luciano e Eder (Pablo). Técnico: Hernán Crespo.









Palmeiras x São Paulo: quanto pagam as casas de apostas

Segundo os calculos dos torcedores do Tricolor as equipes se enfrentaram em 325 oportunidades, sendo 109 vitórias para cada time, além de 107 empates. Já os palmeirenses contam 319 confrontos, com 109 vitórias do São Paulo, 106 para o Palmeiras. Na Betfair as cotas são: Palmeiras @ 3.3, São Paulo @ 2.3 e o empate rende @3.0.