Palmeiras x São Paulo: saiba onde assistir AO VIVO e ON LINE o clássico do Allianz Parque | Futebol AO VIVO

Palmeiras x São Paulo fazem o clássico no Campeonato Paulista nesta sexta-feira (16), às 22h, no Allianz Parque; Todos os detalhes no Bolavip Brasil. A partida terá transmissão exclusiva do canal Premiere (pay-per-view).

Na última semana, o Verdão perdeu dois importantes títulos em disputas de pênaltis. Contra Flamengo e Defensa y Justicia, a equipe do técnico Abel Braga perdeu os títulos Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana.

Nesta noite, no clássico, quer voltar a vencer para animar o elenco. O time de Abel Ferreira está no Grupo C, onde ocupa a segunda colocação, com oito pontos em quatro jogos disputados. Por conta das decisões e dos desgastes que nas últimas semanas, o Palmeiras deverá entrar com uma equipe alternativa para o clássico desta noite.

Palmeiras deverá ir com um time reserva para o clássico desta noite. (Foto: AGIF)



A equipe comandada pelo técnico Hernán Crespo faz um bom começo de Paulistão. Nos últimos três jogos, conseguiu o resultado positivo dentro do Morumbi, com as partidas sendo realizadas em um intervalo exato de 48h.

O Tricolor lidera o Grupo B, com 16 pontos, e o tem a liderança geral na tabela de classificação do Paulistão. Para ir com força máxima nesta sexta-feira no clássico, jogou com um time reserva na última rodada, contra o RB Bragantino.

São Paulo em campo no clássico contra o Palmeiras. (Foto: AGIF)



Palmeiras x São Paulo: como e onde assistir AO VIVO na TV:

Palmeiras x São Paulo se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 22h, no Allianz Parque, em mais uma rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão exclusiva do canal Premiere (pay-per-view).