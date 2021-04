Palmeirenses não aguentam zoação, ‘perseguem’ Paquetá e meia rebate: “2018 dançaram na frente da loja do Flamengo”

O Flamengo foi mais uma vez campeão e, dessa vez, teve um gostinho especial: foi em cima do Palmeiras. Os times criaram uma certa rivalidade nos últimos anos e são os maiores ‘papas-títulos’ há pelo menos cinco anos. Foi um grande jogo e o Mengão levou a melhor nas penalidades, com Diego Alves fazendo jus à fama de pegador de pênaltis.









Logo após o título do Rubro-Negro, Paquetá usou o Twitter para comemorar e zoou os palmeirenses com os seguintes dizeres: “Atualizando que os mlks é fod* O palmeiras… Não tem Copinha Não tem Mundial e Não tem Supercopa”, disse.

Isso não caiu bem do lado paulista e muitos torcedores estavam ‘perseguindo’ o meio-campista nas redes sociais. Nessa segunda-feira (12), o menino revelado no Ninho do Urubu rebateu e relembrou a zoação que os próprios jogadores do Palmeiras fizeram em 2018, no aeroporto no Rio de Janeiro.

É isso, PAQUETOP. Quando eles zoam a gente, é “legal”, “maneiro”, mas quando é a vez deles de serem zoados, eles n aguentam, ficam de mimimi. — Ryan Thierry ᶜʳᶠ��⚫�� (@RubroNegro_CRF7)

April 12, 2021





“Cara o futebol tá muito chato, ninguém pode mais zoar ninguém, todo muito fica com um ódio desnecessário, 2018 dançaram na frente da loja do Flamengo, Agora é a nossa vez! (SIM, NOSSA) Sou Flamengo desde pequeno, fiz música com 12 anos, sou torcedor, acompanho e vibro! Fé”, afirmou.

Logicamente, a torcida do Mais Querido do Brasil aproveitou a posição do craque e está defendendo o jogador do Lyon-FRA nas redes sociais. A ligação que o meia tem com o Fla é muito forte. Assim como Vinicius Júnior, ele foi criado no Flamengo e nunca escondeu o carinho que tem pelo clube.