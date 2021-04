Pandemia da Covid-19 complica gravações, e 5ª temporada de This Is Us é encurtada · .

Como a pandemia da Covid-19 ainda assola os Estados Unidos e atrapalha as gravações de diversas séries, o criador Dan Fogelman decidiu encurtar a quinta temporada de This Is Us. Com a decisão, a leva atual terá apenas 16 episódios, dois a menos do que os tradicionais 18 dos anos anteriores.

A estratégia de condensar as temporadas atuais em menos episódios foi adotada por diversas produções para ajudar a conter o contágio do novo coronavírus enquanto a vacinação em massa continua sendo aplicada no país.

Sem os dois episódios que encerrariam o quinto ano, o final da temporada está marcado para 25 de maio. Após a exibição do episódio desta terça (14), This Is Us entrou em mais um hiato e retorna em quatro semanas.

A quinta temporada da série abraçou a realidade e incluiu a pandemia em sua narrativa. Deste modo, os personagens aparecem muitas vezes de máscara e obedecendo as regras de distanciamento social.

No Brasil, a quinta temporada de This Is Us é exibida todas às quartas no canal pago Star Premium (antigo Fox Premium) –o novo episódio vai ao ar hoje (14). Os quatro primeiros anos do drama estão disponíveis no Prime Video.