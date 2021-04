Pandemia de Covid obriga Record a manter estúdios fechados e paralisar Gênesis · .

Em meio ao recrudescimento da pandemia de Covid-19, a Record optou por ampliar a pausa nas gravações de Gênesis até o próximo dia 12. Diante de novas medidas restritivas anunciadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro, e da reivindicação dos atores, a emissora preferiu seguir com as portas dos Estúdios Casablanca, na capital fluminense, fechadas.

Os trabalhos foram interrompidos oficialmente na quarta (31), com previsão de serem retomados no início da próxima semana. O número crescente de mortes e infecções, no entanto, obrigou a emissora de Edir Macedo a manter o pé no freio e estender a paralisação. As informações são do colunista Flávio Ricco, do R7.

No início da semana, os rumores indicavam que elenco e equipe pressionavam a Record para interromper o trabalho tanto nos bastidores quanto em frente às câmeras, assim como a Globo –que manterá o seu complexo em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, desativado até 19 de abril.

De fato, houve uma carta enviada pela Associação das Agências para expor as suas preocupações e ouvir os responsáveis pela novela, mas sem pressão por parte dos intérpretes, técnica ou produção.

As cenas de batalhas, que contam com um número maior de figurantes, já estavam suspensas desde que a crise sanitária começou a se agravar no Estado, que enfrenta falta de leitos tanto nas enfermarias quanto nas UTIs (Unidades de Terapia Intensivas).

Internamente, a Record avalia que não haverá prejuízo para a exibição do folhetim bíblico, uma vez que há uma frente grande de capítulos que chegam até a sexta fase, Jacó. Os números musicais podem ser utilizados pela direção para ampliar os episódios e estender a saga de Abrão (Zécarlos Machado) e Sarai (Adriana Garambone), os atuais protagonistas.

O material, no entanto, não é fruto de organização da produção ou da direção, já que Gênesis foi indiretamente beneficiada pelos constantes atrasos e pela postergação de sua estreia. Com gravações iniciadas em 2019, a trama já estava com os trabalhos adiantados quando o Sars-Cov-2 chegou ao Brasil.

Procurada, a Record não se pronunciou até a publicação deste texto.