‘Panela na mala para fazer feijão’ · .

Angélica entregou que já passou muitos perrengues em viagens com os filhos Joaquim, 16 anos, Benício, 13, e Eva, 8. A apresentadora revelou que o cuidado com os herdeiros já a fez exagerar na hora de arrumar a mala da família. “Eu levava panela de pressão pequenininha para fazer feijão para as crianças no hotel. Olha a situação”, disse.

Em entrevista para o canal Esse Mundo É Nosso, no YouTube, publicada na quarta-feira (31), a mulher de Luciano Huck revelou o que já passou nos passeios em família.

“Viajar com criança tem que levar muita coisa. Quando eles eram bebês e menores era bizarro. A mala era uma coisa”, comentou. E não era só a panela que a artista fazia questão de levar. Os cuidados com os pequenos iam além da alimentação.

“Eu levava dois nebulizadores. Uma vez, em Paris, o Joaquim, quando pequeno, tinha muita bronquiolite. Então, tinha sempre que nebulizar com corticoide. A gente chegou lá [em Paris], ele era pequenininho e fomos nebulizar. Botamos na 220 [volts], a tomada era 110… Sei lá! Explodiu o negócio”, relembrou a apresentadora de 47 anos.

Por causa do incidente, a loira aprendeu uma lição e passou a viajar mais do que preparada. “Na Europa não tem nebulizador para vender. Tinha que ir para o hospital para nebulizar. Enfim, agora, levo dois [nebulizadores]. Se queimar um, eu tenho o outro”, contou.

“Eu levava tudo, como berço. Era um inferno. Viajar com criança pequena, com três então, era uma missão de guerra”, divertiu-se.

Segundo ela, quem costuma decidir as viagens da família é o marido. “No final das férias a gente já começa a planejar a outra. O Luciano gosta muito de planejar férias. Acho que é a coisa que ele mais gosta de planejar. Ele é aquela pessoa que planeja o ano inteiro. Vê um hotel, aquilo não é legal, aí mostra pra todo mundo, muda”, entregou.

Ao falar das viagens, Angélica relembrou o acidente aéreo que sofreu com a família em 2015. Segundo ela, o trauma hoje foi superado. “Hoje eu estou bem melhor. Na verdade, logo depois do acidente, eu fiquei bem complicada com avião. Não conseguia andar muito em avião menor, só em avião grande. Me dava claustrofobia em um avião pequeno. Eu e o Benício tivemos o mesmo sintoma. Depois, foi tipo homeopático. Aí vai num avião um pouco menor, vai testando e foi melhorando”, considerou.

“Antes do acidente, eu nunca me senti muito confortável com avião. Não era: ‘”Ah, que legal. Ah, não sinto nada’. Não. Dava uma turbulência, já dava uma panicada. Nunca gostei. Depois do acidente, claro, piorou. Mas piorou por um lado, mas por outro eu me dediquei a curar esse medo, curar essa sensação. Se não fosse o acidente, eu não teria me dedicado a isso. E hoje estou bem. Viajo numa boa. Ah, é o lugar que eu mais gosto de estar? Não. Mas não me sinto mal. Eu fico de boa, eu gosto de viajar. Não atrapalha a minha vida o medo do avião. E a verdade é que é muito seguro”, finalizou.

Veja entrevista na íntegra: