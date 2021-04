panorama completo do novo edital

Interessados em concorrer a uma das vagas para o concurso Sefaz PR terão um excelente prazo de estudos até a publicação do documento que deverá ocorrer em 2022, conforme o secretário de fazenda do estado.

De acordo com Garcia, o quadro de pessoal pode sofrer grande deficit em breve. Confira o trecho em que o secretário responde sobre o próximo concurso Sefaz PR:

“[Cerca de] 45% dos profissionais, seja Auditor ou analista fazendário, podem se aposentar, então nós teremos a necessidade de fazer um novo concurso. Ainda não sabemos o montante, se será para 100 pessoas, 60, 80, ou então fazer um concurso que entrem em partes”, relata. Todos os detalhes aqui!

Em janeiro de 2020, a Sefaz PR confirmou que foi realizado um pedido 220 vagas, sendo 100 para Agente Fazendário e 120 para Auditor Fiscal. Porém, a requisição ainda precisa passar pela avaliação do governador.

Sobre os cargos Sefaz PR

Um Auditor Fiscal é responsável, entre outras funções, por planejar e coordenar a execução das atividades de fiscalização, efetuar a previsão da arrecadação dos tributos, analisar o desempenho, efetuar auditorias, conferir a exatidão de lançamentos fiscais e contábeis e mais.

Já um Agente Fazendário é responsável por executar tarefas de apoio administrativo, redigir ou participar da redação de correspondências, pareceres, coordenar a classificação, registro e conservação de processos e outros documentos, e mais.

Remuneração Sefaz PR

Atualmente, um Auditor Fiscal inicia na carreira com vencimento base de R$ 5.127,00 e pode chegar a até R$ 11.718,85. Além disso, os servidores contam com quotas de prêmio de produtividade em cargo efetivo.

Já o Agente Fazendário Estadual inicial com remuneração de R$ 1.720,60, mas pode chegar até R$ 19.809,13. Isto porque há três classes para o cargo, que varia a tabela remuneratória. Veja abaixo:

Abaixo, você pode ver a folha de pagamento de alguns Agente Fazendários. Perceba que a remuneração líquida vai de R$ 9.521,92 até R$ 22 mil.

Último concurso Sefaz PR

O último concurso da SEFAZ PR teve seu edital publicado em Agosto de 2012. As provas objetivas foram aplicadas após 2 meses, em meados de Outubro do mesmo ano.

As provas para Auditor Fiscal podiam ser realizadas em Cascavel, Curitiba, Londrina, Maringá.

A remuneração prevista no edital era, naquela época (2012), de R$11 mil. Foram disponibilizadas 100 vagas, sendo:

85 vagas na ampla concorrência;

5 vagas para pessoas com deficiência;

10 vagas para afrodescendentes.

A banca organizadora foi a COPS/UEL, isto é, a Universidade Estadual de Londrina.

As provas foram divididas em 2 partes, P1 e P2. Veja a distribuição de questões:

A prova P1 foi realizada no período matutino, com duração de 4 horas. A prova P2 no período vespertino, com duração de 5 horas. Ambas as provas foram aplicadas no mesmo dia.

Vale lembrar que o concurso da SEFAZ PR para o cargo de Auditor Fiscal “A” exige nível superior de graduação em qualquer área.

Além das provas objetivas, havia também prova de títulos, cuja pontuação pode ser verificada abaixo:

As matérias exigidas na prova do concurso SEFAZ PR foram as seguintes:

Tecnologia da informação

Língua portuguesa

Matemática

Lógica

Estatística

Direito Administrativo

Direito Constitucional

Direito Privado

Estatuto da criança e do adolescente

Direito Penal

Direito Tributário

Legislação Tributária do Estado do Paraná

Contabilidade Geral

Contabilidade Avançada

Contabilidade de Custos

Auditoria

Resumão do concurso

Situação: Anunciado

Cargo: Auditor Fiscal “A” e Agente Fazendário

Escolaridade: nível superior em qualquer área

Último edital: 2012, banca COPS/UEL

Vagas: 100 no último edital

Remuneração: R$11 mil no último edital

Previsão do novo concurso: 2022

Edital: acesse aqui o edital SEFAZ PR 2012

Nota de corte – ampla concorrência, prova objetiva: 67,575 de 100 pontos

