Papo com ex-pupilos na web sinaliza Mattos ‘cavando’ volta ao Palmeiras; Anderson Barros sofre com críticas da torcida

Desde 2015, Crefisa e Palmeiras selam um dos casamentos mais bem-sucedidos do futebol brasileiro envolvendo clube e um patrocinador. A empresa de Leila Pereira e José Roberto Lamacchia iniciou a parceria exatamente no ano em que Alexandre Mattos assumia a pasta do futebol na Academia. O executivo permaneceu no Alviverde até 2019 em uma era de inúmeras contratações. A melhor delas, de longe, foi a chegada de Dudu, em que teve participação fundamental do dirigente.









Certamente, em meio a erros e acertos, Mattos virou um dos diretores de futebol mais agressivos do mercado no Brasil. O torcedor palmeirense se acostumou a lidar com as especulações de reforços – na maioria das vezes, os boatos se concretizavam e grandes jogadores desembarcam no CT da Barra Funda. Desde 2020, todavia, o departamento de futebol palestrino está nas mãos de Anderson Barros.

Barros entrou no cargo direcionado para uma política mais conservadora no quesito contratações. Tanto é que, em meio à pandemia de Covid, poucos reforços chegaram. Matias Vina, Alan Empereur, Benjamin Kuscevic, Breno Lopes e Danilo Barbosa foram os únicos felizardos.

Mattos fez época no Palmeiras na pasta do futebol de 2015 a 2019 (Foto: César Greco)



Só que o atual dirigente palestrino é constantemente criticado pelos torcedores nas redes sociais pela suposta “demora” nas contratações. Por exemplo, Abel Ferreira já vem pedindo reforços para o ataque – um ponta esquerda e um centroavante -, pedidos ainda não atendidos pela direção, o que irrita os fãs alviverdes.

Será que o Palmeiras perdeu o prestígio no mercado? Há quem pense que Mattos vem tentando “cavar” seu retorno à Academia de Futebol.

O executivo ainda mantém boa relação com vários jogadores do Palmeiras, entre eles Raphael Veiga, grande destaque da final da Supercopa do Brasil no último domingo (11). Para Mattos, o autor dos dois gols do Verdão e um dos inúmeros reforços em sua era na Academia de Futebol, está entre os maiores meias do país.

“Feliz demais em ver sua evolução e consolidação como um dos maiores – para mim, já é – meias do país. Tudo que falamos esses anos todos está se realizando. Siga em frente, e sempre evoluindo. Sabedoria e humildade você tem”, comentou Mattos.

O goleiro Weverton foi outro elogiado pelo executivo após postagem no Instagram.

“Pegou demais, irmão, como sempre… Hoje, sem dúvidas, o melhor do Brasil e um dos melhores do mundo. Feliz em ver que seus sonhos, que conversamos, estão se concretizando e muito mais pela frente virá. Quarta tem mais um título pela frente! Você venceu todos os obstáculos simplesmente trabalhando e sendo humilde. Siga em frente. Parabéns por tudo”, escreveu Mattos.