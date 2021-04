Paquetá desabafa: ‘Futebol está ficando chato. Ninguém pode mais zoar ninguém’

Destaque do Lyon, da França, o meia brasileiro Lucas Paquetá celebrou a conquista de seu ex-time Flamengo, que ganhou a Supercopa, neste domingo. Ao celebrar o triunfo rubro-negro e ironizar a derrota do Palmeiras, o jovem teria sofrido críticas nas redes sociais. Nesta segunda-feira, Paquetá detonou: “O futebol está muito chato”.

Lucas Paquetá é destaque na França (Foto: Divulgação/Lyon)

Cara o futebol tá muito chato, ninguém pode mais zoar ninguém, todo muito fica com um ódio desnecessário, 2018 dançaram na frente da loja do Flamengo,

Agora é a nossa vez! ( SIM, NOSSA )

Sou Flamengo desde pequeno, fiz música com 12 anos, sou torcedor, acompanho e vibro! Fé ❤️🖤 — Lucas Paquetá (@LucasPaqueta97) April 12, 2021

Atualizando que os mlks é foda

O palmeiras…

Não tem Copinha

Não tem Mundial e

Não tem Supercopa

❤️🖤🏆 — Lucas Paquetá (@LucasPaqueta97) April 11, 2021

O Flamengo venceu, nos pênaltis, a Supercopa do Brasil – duelo único entre o campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil de 2020. Em sua conta no Twitter, pouco depois do jogo, Paquetá cutucou que o Alviverde não teria “nem Mundial, nem Copinha, nem Supercopa”. A brincadeira já virou alvo de gozação por parte dos cariocas em outros embates entre os clubes.

– Cara, o futebol está muito chato. Ninguém pode mais zoar ninguém, todo muito fica com um ódio desnecessário. Em 2018, dançaram na frente da loja do Flamengo. Agora é a nossa vez! Sou Flamengo desde pequeno, fiz música com 12 anos, sou torcedor, acompanho e vibro – desabafou ele.

Após serem campeões do Brasileirão, em 2018, jogadores do Palmeiras dançaram em frente à uma loja do clube em um aeroporto. A decisão acabou deixando o Flamengo no “cheirinho”. Agora atuando fora do Brasil, Paquetá tem chamado a atenção dos franceses por suas jogadas habilidosas. O novo craque do Lyon joga ao lado de Memphis Depay e Bruno Guimarães.

Em campo, Palmeiras e Flamengo empataram em 2 a 2, com gols de Gabigol e Arrascaeta pelos cariocas e Raphael Veiga (2). Após o tempo normal, uma cobrança de penalidades com 18 tentativas definiu, por 6 a 5, o título do Rubro-Negro. Weverton e Diego Alves foram os destaques abaixo das balizas.