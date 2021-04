Paquetá marca pelo terceiro jogo seguido, ataca novamente de garçom, e Lyon volta a vencer na Ligue 1

O momento de Lucas Paquetá com a camisa do Lyon é especial. Neste domingo (11/04), o brasileiro marcou um dos gols da equipe na vitória por 3 a 0 sobre o Angers, chegando ao terceiro jogo seguido balançando as redes. Esse foi o sétimo gol do meia em 27 partidas com a camisa do Lyon. Além disso, novamente serviu de garçom para Memphis Depay marcar, como havia acontecido última partida da equipe, pela Copa da França.

A equipe interrompeu uma sequência de três jogos sem vitória na Ligue 1. Com o resultado, o Lyon chegou aos 64 pontos, ocupando a quarta colocação na tabela.

A vitória do Lyon foi encaminhada ainda no primeiro tempo. Aos 21 minutos, a dupla Paquetá-Depay começou a entrar em ação. Após o brasileiro finalizar na trave, o holandês abriu o placar. Aos 41, Paquetá balançou as redes. Já no final da segunda etapa, aos 38, o meia achou novamente o atacante, marcou seu segundo gol e deu números finais à partida.

Paquetá falou sobre o seu momento e o resultado conquistado pelo Lyon.

– Sem dúvidas é um momento especial que estou vivendo. Fico muito feliz por mais esse gol e pela assistência, mas sem dúvida o mais importante foi a vitória que conquistamos. No meio da semana conquistamos a classificação na Copa da França, mas precisávamos retomar o caminho das vitórias na Ligue 1. Estou muito feliz aqui, nossa equipe é muito qualificada e agora é seguir trabalhando para que as vitórias sigam acontecendo – afirmou.

O Lyon volta a campo no próximo domingo (18/04), às 16h (horário de Brasília), para enfrentar o Nantes, fora de casa.