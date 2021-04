Para escalar Tchê Tchê contra o São Paulo, Atlético-MG terá de desembolsar quantia importante

Contratado por empréstimo junto ao São Paulo, o volante Tchê Tchê foi anunciado pelo Atlético-MG nesta terça-feira (6). Ele chega a pedido do técnico Cuca, com quem trabalhou no Palmeiras e no próprio Tricolor paulista. Porém, o custo para escalá-lo contra o seu ex-clube será significativo, caso o treinador queira escalá-lo.









Segundo o portal UOL, a quantia a ser depositada nas contas são-paulinas é de R$ 1 milhão, à vista. Além de se enfrentarem duas vezes no próximo Campeonato Brasileiro, as equipes podem medir forças pela Copa do Brasil e pela Copa Libertadores. Nesta sexta-feira (9), os grupos da competição continental serão sorteados.

Caso Tchê Tchê atue em 25 jogos oficiais durante a temporada de 2021, o Atlético-MG, por conta de uma cláusula no contrato, será obrigado a pagar R$ 500 mil ao São Paulo. O volante tem o passe fixado em 3,5 milhões de euros (R$ 23,42 milhões na cotação atual).

Ainda de acordo com o UOL, o Galo terá de pagar esse valor até o fim do contrato de Tchê Tchê caso queira contar com ele em definitivo. Durante esse período, o clube mineiro arcará com 100% dos vencimentos do volante, que beira a casa dos R$ 500 mil por mês.

No elenco atual do Atlético-MG, Cuca tem outras três opções para a posição, podendo se desfazer de alguma delas. Jair foi sondado pelo próprio São Paulo e Alan Franco pode não ser aproveitado, em função do limite de estrangeiros. São sete no elenco atual do Galo.