Para estudar: Saúde pública na Revolução Industrial

Um impacto importante da Revolução Industrial (como o uso de carvão, ferro e vapor) foi a rápida urbanização, à medida que uma indústria nova e em expansão fazia com que vilas e cidades aumentassem, às vezes transformando-se em grandes cidades.

O porto de Liverpool, por exemplo, passou de uma população de alguns milhares para muitas dezenas de milhares no espaço de um século. Como resultado, essas cidades se tornaram focos de doenças e depredação, gerando um debate na Grã-Bretanha sobre saúde pública.

É importante lembrar que a ciência não era tão avançada como hoje, então as pessoas não sabiam exatamente o que estava errado, e a velocidade das mudanças estava empurrando as estruturas governamentais e de caridade de maneiras novas e estranhas.

Entretanto, sempre havia um grupo de pessoas que olhava para as novas tensões nos novos trabalhadores urbanos e estava disposto a fazer campanha para resolvê-las.

Os problemas da vida na cidade no século XIX

As cidades tendiam a ser segregadas por classe, e os bairros da classe trabalhadora onde vivia o trabalhador cotidiano tinham as piores condições. Como as classes dirigentes viviam em áreas diferentes, nunca viram essas condições e os protestos dos trabalhadores foram ignorados.

A habitação era geralmente ruim e piorada pelo número de pessoas que chegavam constantemente às cidades. O padrão de habitação mais comum eram estruturas de alta densidade costas com costas que eram pobres, úmidas, mal ventiladas com poucas cozinhas e muitas compartilhando uma única torneira e privada. Nessa superlotação, a doença se espalha facilmente.

Havia também drenagem e esgoto inadequados, e os esgotos tendiam a ser quadrados, presos nos cantos e feitos de tijolos porosos. O lixo era frequentemente deixado nas ruas e a maioria das pessoas compartilhava banheiros que esvaziavam em fossas.

Os espaços abertos que existiam também tendiam a ser preenchidos com lixo, e o ar e a água eram poluídos por fábricas e matadouros. Os cartunistas satíricos da época não precisavam imaginar um inferno para ilustrar nessas cidades apertadas e mal projetadas.

Consequentemente, houve muitas doenças e, em 1832, um médico disse que apenas 10% de Leeds estavam realmente saudáveis. Na verdade, apesar dos avanços tecnológicos, a taxa de mortalidade aumentou e a mortalidade infantil foi muito alta. Havia também uma série de doenças comuns: tuberculose, tifo e, depois de 1831, cólera.

Os péssimos ambientes de trabalho criaram novos riscos ocupacionais, como doenças pulmonares e deformidades ósseas.

O relatório de 1842 do reformador social britânico Edwin Chadwick chamado “Relatório sobre a condição sanitária da população trabalhadora da Grã-Bretanha” mostrou que a expectativa de vida de um morador urbano era menor do que a de um rural, e isso também era afetado pela classe. .

Por que a saúde pública demorou a ser tratada

Antes de 1835, a administração da cidade era fraca, pobre e muito impotente para atender às demandas da nova vida urbana. Houve poucas eleições representativas para produzir fóruns para pessoas que estavam em pior situação para falar, e havia pouco poder nas mãos dos planejadores urbanos, mesmo depois que tal emprego foi criado por necessidade.

A receita tendia a ser gasta em novos edifícios cívicos grandes. Algumas regiões tinham bairros licenciados com direitos, e outras eram governadas por um senhor feudal, mas todos esses arranjos estavam desatualizados demais para lidar com a velocidade da urbanização.

A ignorância científica também desempenhou um papel importante, pois as pessoas simplesmente não sabiam o que causava as doenças que as afligiam.

Havia interesse próprio também, já que os construtores queriam lucros, não moradias de melhor qualidade, e o governo tinha um profundo preconceito sobre o valor dos esforços dos pobres.

O influente relatório sanitário de Chadwick de 1842 dividiu as pessoas em grupos “limpos” e “sujos”, e algumas pessoas acreditavam que Chadwick queria que os pobres fossem limpos contra sua vontade. As atitudes do governo também desempenharam um papel.

Costumava-se pensar que o sistema laissez-faire, no qual os governos não interferiam na vida dos homens adultos, era o único sistema razoável, e só foi tarde no processo que o governo se dispôs a empreender reformas e ações humanitárias. A motivação principal, então, era o cólera, não a ideologia.