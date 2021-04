Para evitar ofensas, Seedorf quer cartão amarelo como punição para jogadores que falem em campo tapando a boca

Hoje treinador, o craque Clarence Seedorf pediu que os atletas sejam punidos com o cartão amarelo quando foram flagrados com a boca tapada enquanto se comunicam com os adversários.

O craque fez a afirmação durante o evento virtual Diálogo contra o racismo e discurso de ódio em eventos esportivos, que é organizado pelo Conselho da Europa. Para Seedorf, a comunicação em aberto a todos evitaria que casos como crimes de racismo ou xenofobia acontecessem.

“Da perspectiva dos jogadores, vi coisas com jogadores falando e cobrindo a boca durante as partidas. Houve algumas situações racistas nas últimas semanas ou meses em que os jogadores entre si fizeram discursos de ódio”.

“Essas coisas podem ser facilmente atacadas com a implementação de algumas regras. Para mim, deveria ser proibido poder falar assim [com as mãos na boca] quando se aproxima de um adversário. Quando falamos de esporte tem que ser totalmente transparente, então por que cobriria a boca se preciso falar com meu adversário?”.

Os pedidos para um maior rigor na fiscalização acontece após mais um caso de racismo no futebol europeu. Na oportunidade, Juan Cala, do Cádiz, foi acusado de cometer o crime para com o zagueiro Diakhaby, do Valencia.

“Se eu quiser falar com meu técnico ou companheiro de equipe desta forma, tudo bem, mas quando eu abordar o árbitro ou outro jogador, não deveria haver permissão para tapar a boca. É preciso criar uma sanção, como um cartão amarelo”.