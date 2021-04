‘Para ir à final da Champions contra o Real, tem que jogar bem’

Pela primeira partida das semifinais da Uefa Champions League, Real Madrid e Chelsea se enfrentaram no Alfredo Di Stéfano. Os Blues saíram na frente com Pulisic, os Merengues empataram com Benzema e a decisão, que será disputada no Stamford Bridge, está em aberto.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

O confronto que colocará ingleses ou espanhóis na final do torneio continental será disputado na próxima semana, na quarta (27), às 16h, em Londres. Um 0 a 0 garante os comandados por Thomas Tuchel na final. Quem vencer, avança.

Após a partida, o zagueiro dos Blues, Thiago Silva analisou o confronto e vê o Chelsea com uma ligeira vantagem.

“Está tudo em aberto. A gente sabe da força do Real Madrid. É uma equipe acostumada a esse tipo de partidas. Hoje foi 1 a 1 e começa tudo igual. Tem uma pequena vantagem, que a gente espera usar só no final do jogo, mas tem que voltar a desempenhar bem. Para avançar à final da Champions League contra o Real Madrid, tem que jogar bem”, disse o zagueiro de 36 anos.