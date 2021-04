Para Mauro Cezar, Flamengo precisará se provar contra o Palmeiras

O jornalista Mauro Cezar analisou a sequência positiva de resultados da equipe de Rogério Ceni. Com duas goleadas consecutivas e quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o Flamengo vive um momento de consolidação no cenário nacional. Todavia, o rubro-negro enfrentará no próximo domingo pela decisão da Supercopa do Brasil o Palmeiras, seu maior desafio até então na temporada.

– Mostrou força e obviamente precisará se provar. Mas o que realmente importa é que o time sinaliza com perspectivas de que pode ser muito competitivo, e jogando um futebol acima do paupérrimo padrão que impera no Brasil – afirmou o jornalista.

Campeão da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e Carioca, o Flamengo encerrou a temporada 2020 faturando mais um título, dessa vez o Campeonato Brasileiro. Com quatro títulos oficias em uma temporada, o clube da Gávea atingiu a sua mais vitoriosa temporada na história. Diante da equipe de Abel Ferreira,no próximo domingo, o Flamengo quer superar sua tarefa mais adversa e confirmar sua hegemonia.