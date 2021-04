‘Para o Vasco, ganhar um clássico, classificar na Copa do Brasil é normal’

O Vasco conseguiu uma expressiva vitória por 3 a 1 sobre o Flamengo, nesta quinta-feira (15), pelo Campeonato Carioca, quebrando uma sequência de 17 jogos em cinco anos sem conseguir vencer o maior rival.

Após o jogo, o técnico Marcelo Cabo exaltou o resultado sobre o rival e destacou que a vitória sobre a equipe e outras glórias como classificações e títulos são normais dentro do Cruzmaltino.

“Eu aproveitei esse dia a mais (pelo adiamento), trabalhei bastante essa bola defensiva e saímos sem tomar gol. Quero deixar bem claro, o Vasco é muito grande, é gigante. Ganhar um clássico, para o Vasco da Gama, é normal. Classificar na Copa do Brasil, é normal. O que eles viram hoje, é o que a gente vai buscar sempre para dar ao nosso torcedor”, disse.

“Foi uma vitória do tamanho do Vasco, expressiva como é o tamanho do Vasco. Mas eu quero ressaltar que os grandes protagonistas desse jogo foram os jogadores, que honraram a camisa do Vasco, foram guerreiros, se entregaram. Se foi surpresa para muitos fora, internamente nós sabíamos que era possível. Agora, é pé no chão, continuar trabalhando. Como eu falei, classificar, ganhar Clássico dos Milhões, ganhar título tem que ser uma coisa normal no Vasco”, completou.

play 0:46 Treinador concedeu entrevista coletiva após Cruzmaltino fazer 3 a 1 no Rubro-Negro

Cabo ainda falou sobre a felicidade em vencer o primeiro clássico como treinador do Vasco da Gama e revelou uma ‘cobrança’ de seus amigos da infância por um resultado positivo nesta noite.

“Para mim, é muito importante, eu sou carioca, hoje, tive muita cobrança dos meus amigos de infância da Penha, me mandaram muitas mensagens. Aí, a gente entende a importância para o torcedor. Para mim, é muito importante vir para o Rio de Janeiro, vencer meu primeiro clássico”, afirmou.