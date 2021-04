Para ter uma vida mais saudável: conheça os benefícios de consumir atum

Quer ter uma vida mais saudável? Você precisa incluir o consumo do ácido graxo essencial conhecido com Ômega 3 (W3). Diversos estudos epidemiológicos apontam os benefícios do ômega 3. Entre eles: proteção da saúde cardiovascular e cerebral; a redução de processos inflamatórios, por promover a atenuação da pressão arterial e do colesterol ruim; a prevenção de doenças cardíacas; o controle de diabetes tipo 2, pois ajuda a diminuir a concentração de glicose; o combate à obesidade por sua ação anti-inflamatória.

“O atum conta com uma excelente quantidade de W3 e atua diretamente no processo inflamatório. O peixe é uma excelente fonte de proteínas de alto valor biológico, de vitamina B3, relacionada à produção de energia no corpo, e de vitamina B12, que participa da formação das hemácias e do funcionamento do sistema nervoso central. A vitamina B6, também presente, auxilia no metabolismo das proteínas e gorduras, e a vitamina D está relacionada não somente à saúde dos ossos, mas também atua no sistema imunológico e neurológico”, pontua Ivan Pepeliascov, nutricionista da Bodytech Company.