Paralisação altera regulamento do Campeonato Paulista; entenda

Os clubes da Série A1 do Campeonato Paulista tinham até esta sexta-feira para concluir a lista de jogadores inscritos para a primeira fase do torneio.

Mas, com a paralisação da competição, o regulamento será readequado. A Gazeta Esportiva apurou que será mantida a ideia das inscrições acontecerem até a véspera da 10ª rodada.

A princípio, a 10ª rodada seria disputada neste fim de semana. No entanto, a pandemia do coronavírus e as restrições impostas pelo Governo de São Paulo fizeram com que apenas quatro rodadas fossem disputadas até aqui. Corinthians e Mirassol foram os únicos que disputaram cinco jogos.

Ainda não se sabe quando será disputada a 10ª rodada do Paulistão, mas está decidido que só no dia anterior a ela essas listas precisarão ser concluídas e enviadas à FPF.

Cada equipe pode inscrever até 26 atletas na Lista A. A Lista B, dedicada a jogadores com passagem mínima de um ano na base do clube e que tenham entre 16 de 21 anos, não tem limite de inscritos e pode ser atualizada a qualquer momento.

Após a primeira fase e antes das quartas de final, os clubes poderão realizar até quatro substituições na Lista A.