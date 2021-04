Paraná e Maringá empatam em jogo decidido nos acréscimos

Em partida decidida nos instantes finais, o Paraná empatou com o Maringá em casa por 2 a 2 nesta quarta-feira. O jogo foi atrasado da terceira rodada do Campeonato Paranaense.

Durante a primeira etapa, os mandantes precisaram gastar a primeira alteração, pois o goleiro Bruno Grassi sofreu um chute no rosto e não conseguiu permanecer em campo. Quem assumiu a posição foi Lucas Wingert.

O goleiro Bruno Grassi teve uma concussão cerebral no choque com o atacante do Maringá. Força, Bruno. Toda a nação Tricolor já torce pela sua recuperação. — Paraná Clube (@ParanaClube) April 21, 2021

No segundo tempo, o jogo ficou mais movimentado. O Paraná começou a levar perigo no ataque e abriu o placar aos 20 minutos, com Eliélton.

Os visitantes foram em busca da reação e conseguiram virar com Brito, aos 40 minutos, e Robertinho, aos 47. No entanto, os donos da casa voltaram a balançar as redes aos 48, em uma cabeçada de Micael.

Com o resultado, o Paraná fica na sétima colocação com cinco pontos. Já o Maringá segue no 10º lugar com três pontos, correndo risco de entrar na zona de rebaixamento.