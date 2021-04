Parasita: série da HBO não será um remake do filme

A série baseada em Parasita, filme coreano vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2020, está em desenvolvimento na HBO.

O escritor Adam McKay, em entrevista ao podcast Happy Sad Confused, de Josh Horowitz, confirmou que a série está andando à toda velocidade, e esclareceu como a produção vai se conectar ao filme de Bong Joon-ho.

Ele explicou que o seriado não será uma adaptação ou remake. “É uma série original”, McKay confirmou. “Está no mesmo universo que o filme, mas é uma história original que acontece nesse mesmo mundo”.

A afirmação está de acordo com o que Bong descreveu sobre a série quando foi anunciada pela primeira vez . O diretor disse: “Eu tinha todas essas ideias chave acumuladas desde quando comecei a escrever o roteiro, mas eu não consegui incluir todas nas duas horas de duração do filme, então elas estão armazenadas e meu objetivo com essa série limitada é criar um filme de seis horas”.

(CJ Entertainment/Reprodução)Fonte: CJ Entertainment

Desde seu anúncio, as informações sobre o projeto têm sido escassas. No ano passado, alguns rumores circularam sobre um possível elenco. No entanto, todas as teorias foram descartadas pela HBO, que afirmou que a produção ainda estava em suas primeiras fases de desenvolvimento.

Agora, contudo, McKay disse que o roteiro do primeiro episódio está completo. Ele afirmou que, durante a quarentena, pôde delinear a série ao lado de Bong e de sua incrível sala de roteiristas.

Ambos os líderes do projeto têm um Oscar de melhor roteiro – Bong com o prêmio de Melhor Roteiro Original por Parasita e McKay com o prêmio de Melhor Roteiro Adaptado por The Big Short de 2016. Os dois também já foram indicados na categoria de Melhor Diretor, com Bong vencendo em 2020, enquanto McKay esteve concorrendo por The Big Short e Vice.

Não perca as próximas notícias sobre a série de Parasita pela HBO!