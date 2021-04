Paredão dia sim, dia não? Como foi a reta final de edições anteriores ao BBB21 · .

Após a eliminação de Thaís Braz na terça-feira (13), restaram nove participantes para as últimas três semanas –ou 21 dias– de BBB21. Dentro da casa, os confinados já fazem as contas e criam teorias sobre o que deve ocorrer para que na final do reality show, prevista para 4 de maio, restem apenas três pessoas.

Em edições anteriores do Big Brother Brasil, diversos métodos foram utilizados para “liquidar” vários participantes nessa reta final da atração. Já houve, inclusive, ocasiões com paredão dia sim, dia não, eliminações em dois dias seguidos ou o mecanismo de saídas às terças e aos domingos, usado em várias temporadas.

Relembre abaixo como foram as retas finais das temporadas mais recentes:

BBB20

A edição mais recente do programa contou com paredões semanais até a eliminação de Felipe Prior, que contou com mais de 1,5 bilhão de votos e quebrou recordes em 31 de março de 2020.

Na ocasião, restavam 10 participantes na disputa. A partir de então, o programa passou a contar com eliminações aos domingos e às terças-feiras, em 5, 7, 12, 14, 19 e 21 de abril. Vale lembrar que, devido à boa audiência, a Globo decidiu, em 14 de abril, ampliar o reality show em quatro dias quando já estava em andamento a sua reta final.

Babu Santana foi eliminado no último paredão da temporada, realizado em 25 de abril, um sábado. A grande final, disputada por Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Thelma Assis, a campeã, ocorreu em 27 de abril, uma segunda-feira.

BBB19

A edição vencida por Paula von Sperling diante do insosso Alan Possamai foi uma das que menos deixou saudade no público do Big Brother Brasil. O programa estreou com o maior paredão da história em sua primeira semana, disputado entre 14 participantes. No dia seguinte à eliminação de Vinicius Fernandes, surgiu outra, fora do cronograma: Vanderson Brito foi expulso após ser chamado a prestar depoimento na delegacia por acusações de abuso.

Os paredões foram semanais até a saída de Rodrigo França, o décimo a deixar o programa, em 2 de abril de 2019. A última semana do programa foi bastante corrida, com paredões dia sim e dia não, no domingo, 7, terça-feira, 9, quinta-feira, 11, e a grande final disputada na sexta-feira, 12. Hariany Almeida foi expulsa por agressão após empurrar a amiga Paula no dia 11, véspera da final de que participaria.

BBB18

O décimo eliminado do BBB18 foi Wagner Ribeiro, que tinha um affair com a campeã Gleici Damasceno, em 3 de abril. Restavam na casa oito participantes, com a final marcada para dali a 16 dias, em 19 de abril.

Na sequência, veio um paredão no domingo, 8, e na terça-feira, 10, eliminando respectivamente Viegas Carvalho e Jéssica Mueller. As últimas eliminações vieram somente na semana seguinte, quando o casal Breno Simões e Paula Amorim deixou a casa em dias consecutivos, com Breno saindo na segunda, 16, e Paula na terça, 17. A final foi disputada na quinta-feira, 19, entre Gleici, Kaysar Dadour e a família Lima, dupla composta por Ana Clara e Ayrton.

BBB17

Com apenas 15 participantes e a expulsão de Marcos Harter por agressão à sua então namorada na casa, Emilly Araújo, na reta final, em 10 de abril de 2017, a 17ª edição do Big Brother Brasil não precisou recorrer a paredões em intervalo de poucos dias.

O décimo eliminado, Ilmar Fonseca, deixou a casa em uma quarta-feira, 4 de abril. Na segunda-feira seguinte, 9, foi a vez de Marinalva de Almeida sair da disputa. Marcos foi expulso no dia seguinte, classificando o trio Ieda Wobeto, Vivian Amorim e Emilly, a campeã, para a final disputada em 13 de abril.

BBB16

O BBB 16 trouxe somente 14 participantes na disputa pelo prêmio vencido por Munik Nunes. A lista ainda foi reduzida por conta da desistência de Alan Marinho, em 5 de fevereiro de 2016, e a expulsão de Ana Paula Renault, por agressão, em 5 de março.

Mesmo com o cronograma tranquilo, houve eliminação dia sim, dia não nos paredões de saída de dona Geralda Diniz, em 1º de abril, uma sexta-feira, e Ronan de Oliveira, em 3 de abril, um domingo. A eliminação anterior, de Matheus Lisboa, havia ocorrido em 22 de março. A final foi disputada por Munik e Maria Claudia Gomes na terça-feira, 5 de abril.

Edições anteriores

O BBB7, o BBB9, o BBB12 e o BBB13 também utilizaram a dinâmica de fazer paredões às terças e aos domingos. No BBB14, a reta final reservou eliminações no domingo, terça-feira, quinta-feira e novamente no domingo antes da final, realizada numa terça. O BBB8 e o BBB10 contaram com eliminados em dois dias seguidos, no sábado e no domingo antes de suas finais, exibidas em uma terça-feira.

Já nas seis primeiras edições do BBB, entre 2002 e 2006, as eliminações seguiam um padrão: todas as terças-feiras, à exceção do último. Os programas que definiam quem seriam os finalistas de cada temporada iam ao ar no domingo, dois dias antes do término de cada Big Brother Brasil. O mesmo método foi usado no BBB15.

BBB21

Seguem na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão do Big Brother Brasil em 2021 nove participantes: Arthur Picoli, Caio Afiune, Camilla de Lucas, Fiuk, Gilberto Nogueira, João Luiz Pedrosa, Juliette Freire, Pocah e Viih Tube.

De acordo com parcial da enquete do . na quarta-feira (14), Juliette, com cerca de 66% dos votos, e Gilberto, com 24%, são os favoritos a ganhar a final do BBB21, que vai ao ar ao vivo em 4 de maio. Todos os outros participantes têm parciais inferiores a 3%.

