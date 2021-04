Paredão do Ceará, Richard planeja superar marca atual de Walter e quer levar o Vozão para mais uma final da Copa do Nordeste

O Ceará disputará uma vaga na grande decisão da Copa do Nordeste neste sábado (24), diante do Vitória, da Bahia. Para se classificar pelo segundo ano consecutivo, o Vozão terá uma grande arma ao seu favor: o goleiro Richard. O arqueiro está há 10 jogos sem perder e é um dos guarda-redes menos vazado do Brasil.









Desses 10 jogos disputados, o Ceará somou 6 vitórias e 4 empates. O paredão do Ceará só não é o profissional menos vazado Walter, do Cuiabá, também está invicto, mas há 9 jogos, com 5 vitórias, 4 empates e dois gols sofridos. Todos os outros goleiros que disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro já perderam no ano e sofreram pelo menos 4 gols.







O camisa 91 do Vozão tem média de apenas 0,4 gol sofrido/jogo, superando medalhões como Cássio (0.44), Tiago Volpi (0.5) e Diego Alves (1.6). Pelo Ceará, o goleiro totaliza ainda 42 jogos, 22 vitórias, 11 empates e apenas 9 derrotas, além de ter conquistado da Copa do Nordeste 2020. Até o momento, Richard vem sendo o nome da equipe na competição.

Ceará tem a melhor defesa da Copa do Nordeste. Setor defensivo com Richard, Gabriel Dias, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco encaixou muito bem. Com essa formação ainda não sofreu gols. https://t.co/5vINMVQOAX — Beatriz Carvalho (@4biacarvalho)

April 18, 2021





O Alvinegro, que fez a melhor temporada da sua história em 2020, busca seu bicampeonato no torneio regional. Caso avance diante do time baiano na Arena Castelão, o time de Guto Ferreira enfrentará ou o Fortaleza ou o Bahia.

Com Richard tentando aumentar sua média e sua invencibilidade, o Ceará deverá ir a campo com a seguinte formação: Richard; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Pedro Naressi, Charles; Vina, Lima (Saulo), Mendoza; Felipe Vizeu.