Parsec: o que é e como funciona o serviço

A pandemia tornou difícil aproveitar games de tela dividida com os amigos no conforto do sofá, mas existe um software que permite jogar qualquer multiplayer offline mantendo o distanciamento social. Chamado de Parsec, o programa utiliza acesso remoto e streaming de games para conectar jogadores como se estivessem no mesmo local.

O que é Parsec?

A plataforma utiliza as mesmas premissas de softwares de acesso remoto, mas conta com otimizações voltadas para games. Assim, você pode transformar seu computador em uma central de streaming de jogos e enviar o gameplay para amigos por meio da internet.

Fonte: Mateus Mognon/Captura de tela

Além de permitir que outros usuários conectem controles em seu computador via web, a plataforma suporta imagens em alta qualidade, transmissão em até 240 quadros por segundo e o Parsec Arcade, para jogar com qualquer pessoa no mundo. E o melhor? É tudo de graça.

Como transmitir minha tela com Parsec?

Para utilizar o Parsec com amigos, o dono do jogo que será transmitido precisa baixar o programa para ser o servidor da partida (host), enquanto os outros usuários entram como convidados (guest) via streaming. A dica é escolher o jogador com melhor computador e conexão de internet para assumir o papel de host.

O comandante da partida deve baixar o Parsec gratuitamente por meio do site oficial da plataforma para conseguir transmitir sua tela para os demais jogadores. O programa está disponível para Windows e Mac, e pode ser acessado após a criação de um login gratuito com e-mail válido.

Fonte: Mateus Mognon/Captura de tela

Com o programa instalado, abra o Parsec no PC, faça login e clique na opção “Share”, abaixo do ícone do seu computador. O software vai gerar um link e todas as pessoas que receberem o endereço poderão acessar a tela de maneira remota.

Para encerrar o compartilhamento via link, basta clicar no X vermelho que aparece ao lado do endereço. Todos os usuários conectados na sessão por meio do compartilhamento podem ser vistos no canto inferior esquerdo da interface.

Você pode retirar usuários da sessão utilizando a opção “Kick”.Fonte: Mateus Mognon/Captura de tela

Ao clicar com o botão direito no usuário, você pode conferir detalhes como periféricos conectados e ping de conexão. A opção também pode ser utilizada para retirar jogadores, basta clicar em “Kick”.

Caso a qualidade da transmissão não esteja boa, clique no ícone de engrenagem no menu esquerdo e gerencie as configurações da sessão. A plataforma permite alterar resolução e taxa de quadros do streaming, selecionar o hardware responsável pela decodificação e mapear botões de controles conectados.

Como acessar uma sessão do Parsec

Para ser o jogador convidado de uma sessão do Parsec, entre no link enviado pelo proprietário do computador que está sendo transmitido. O endereço pode ser aberto diretamente no navegador ou por meio do app, em um campo de texto presente no canto inferior direito da interface.

Outra forma de acessar a tela e o jogo de outra pessoa é adicionando o usuário como um contato no Parsec. Nesse caso, o computador de seu amigo aparecerá automaticamente quando a transmissão for iniciada de maneira aberta.

Além de funcionar no computador e direto no browser, o Parsec possui um aplicativo para Android. Independente da plataforma, o dispositivo dos convidados não precisa ser potente, apenas ter acesso à internet para receber o gameplay.

A dica dos desenvolvedores é utilizar uma conexão cabeada ou Wi-Fi de 5 GHz para garantir uma transmissão de qualidade. O ideal é ter pelo menos 10 Mbps de internet para receber o streaming de games e pelo menos 30 Mbps para desempenhar o papel de host da partida.

It Takes Two rodando em um celular com a transmissão do Parsec.Fonte: Mateus Mognon/Captura de tela

Para jogar com um controle, você apenas precisa conectar o joystick com fio ou Bluetooth no seu dispositivo que está rodando o Parsec. O programa vai identificar automaticamente o acessório, que será listado abaixo do nome do jogador na tela inicial do Parsec e também na aba “Joypads” das configurações do host.

O que é Parsec Arcade?

Além de permitir streaming entre amigos, o Parsec conta com uma função chamada Parsec Arcade. A ferramenta permite que você jogue games multiplayer com qualquer pessoa no mundo de graça.

Fonte: Mateus Mognon/Captura de tela

Ao clicar na aba do Parsec Arcade, você verá diversos jogos que estão sendo transmitidos por outros usuários que usam a plataforma. Você pode entrar em qualquer sessão clicando no botão “Join” em janelas que possuem vagas abertas.

Se você quer compartilhar seu gameplay com outros usuários do Parsec e receber jogadores, basta abrir um game no PC e clicar no ícone do jogo na base da interface da plataforma, configurar o número de vagas e iniciar a transmissão.