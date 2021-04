parte à vista e o resto parcelado até 2023

O Palmeiras segue insistindo pela contratação do atacante Valentín Castellanos, de 22 anos, do New York City FC.

Segundo apurou o ESPN.com.br, a proposta atual é de US$ 4 milhões, cerca de R$ 22,2 milhões.

De acordo com fontes ouvidas, para que o City Football Group, que comanda o New York, aceite o negócio, US$ 2 milhões (R$ 11,09 milhões) teriam que ser pagos no ato.

No entanto, o Verdão deseja que os US$ 2 milhões restantes sejam parcelados em quatro vezes, com pagamentos sendo iniciados só em 2022.

A ideia do alviverde é pagar duas parcelas em 2022 e mais duas em 2023, quitando o valor pelo argentino.

A diretoria palestrina tem contas apertadas em 2021, mas considera que o fluxo de caixa irá melhorar a partir da próxima temporada, quando serão amenizados os efeitos causados pela pandemia de COVID-19 nos cofres do clube.

Castellanos comemora após marcar para o New York City sobre o DC United Divulgação/New York City FC

O Palmeiras também aposta na boa relação do emprésario Paulo Pitombeira, que é quem está intermediando a negociação, para concretizar o negócio com os norte-americanos.

Castellanos é muito bem avaliado internamente no Palestra Itália e é visto como reforço ideal para o ataque palestrino, que no momento só tem Luiz Adriano como centroavante de ofício.

O argentino começou bem a atual temporada da MLS, marcando na estreia do NYCFC contra o DC United, no último domingo.

Ele está na equipe de Nova York desde 2018, quando foi contratado do Montevideo City Torque, clube que também é comandado pelo City Football Group.

Apesar de ser argentino, Castellanos iniciou a carreira na Universidad Católica, do Chile.

Apontado como um dos bons prospectos do futebol albiceleste, ele também defende a seleção sub-23 da Argentina desde 2020.