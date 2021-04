Parte dos novos 236 mil beneficiários do Auxílio recebem já na quinta (15)

O Governo aprovou nesta segunda-feira (12) a entrada de mais 236 mil pessoas nos pagamentos do novo Auxílio Emergencial. De acordo com o próprio Governo, isso aconteceu depois de uma reanálise de dados. Agora, eles já até definiram uma data para o início desses pagamentos para essas pessoas.

De acordo com a Caixa Econômica Federal esse pagamento da primeira parcela deve acontecer na próxima quinta-feira (15). Os valores irão variar de pessoas para pessoa, assim como acontece com todos os outros beneficiários. O dinheiro vai variar entre R$ 150 e R$ 375.

Mas nem todo mundo desse novo lote vai receber a primeira parcela do Auxílio nesta quinta (15). Ainda de acordo com informações da Caixa, apenas as pessoas que nasceram entre os meses de janeiro e maio irão receber essas novas quantias nessa data.

Pessoas que nasceram entre janeiro e maio – quinta (15)

Pessoas que nasceram entre junho e dezembro – seguem o calendário normal

Quando se fala em calendário normal, se fala no calendário que a Caixa divulgou há algumas semanas. É o calendário de pagamentos do novo Auxílio. Quem nasceu entre os meses de junho e dezembro vai poder seguir essas lógica normalmente para o pagamento da primeira parcela.

Isso acontece porque o pagamento para as pessoas que nasceram entre os meses de janeiro e maio já passou. Pelo menos para os informais. Por isso esse calendário dentro do calendário visa apenas normalizar as coisas. A partir do segundo pagamento, mesmo essas pessoas que nasceram entre janeiro e maio deverão seguir calendário normal.

“Em processamento”

Essa lógica acima não vale absolutamente para as pessoas que ainda estão com os seus auxílios em processamento. As pessoas que vierem a ter uma aprovação nesses benefícios certamente terão um calendário próprio. Oficialmente, a Caixa ainda não falou sobre isso. Mas é provável que eles criem um novo calendário mesmo.

Para essas pessoas que estão em processamento, a única coisa a se fazer é mesmo esperar pelo resultado. De acordo com analistas da própria Caixa, é importante ficar de olho no site oficial do Dataprev sempre que possível. É que o resultado pode sair a qualquer momento.

De acordo com o Presidente da caixa, Pedro Guimarães, as pessoas que estão em processamento e que tiverem depois a negativa do auxílio, não precisam se preocupar. É que elas poderão entrar com um pedido de reanálise, isso mesmo considerando que esse período de contestação já acabou oficialmente.

Bolsa Família e Auxílio Emergencial

Essas lógicas acima também não valem para quem recebe o Bolsa Família. Essas pessoas precisam obedecer a um outro calendário. É portanto o calendário próprio de quem recebe o Bolsa Família. Para evitar confusão, o próprio Ministério deixou o mesmo calendário de antes.

É aquele mesmo calendário que as pessoas usam para receber o Bolsa Família normalmente. Eles baseiam a lógica através do número de inscrição social (NIS). Todo mundo que recebe o Bolsa Família vai receber o benefício do Auxílio Emergencial automaticamente.

Isso só não vai valer para as pessoas que recebem mais dinheiro no Bolsa Família do que no Auxílio. De acordo com informações do próprio Governo Federal, a lógica é ficar com o benefício que paga mais. Se for o Bolsa Família, vale o Bolsa Família. Se for o Auxílio Emergencial, vale o Auxílio Emergencial.