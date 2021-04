Participantes do ‘No Limite’ 2021: saiba quem são os ex-BBBs que estarão no reality | No Limite

👀👀Atenção, fãs de realities! Chegou o momento tão esperado! Após os seis spoilers entregues aqui no site oficial e nos perfis do @nolimite, @tvglobo, @gshow e @multishow, chegou a hora de conferir quem são os 16 ex-BBBs participantes do No Limite 2021!

Paula Amorim e Viegas são participantes do ‘No Limite’

1 de 18 Paula Amorim é uma das participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo Paula Amorim é uma das participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo

A sister, que é ex-jogadora de vôlei, terminou o BBB18 em quarto lugar e chegou a se envolver em algumas polêmicas na casa. Ganhou duas Provas do Líder, sendo uma delas de resistência, e foi para três Paredões. Acabou eliminada na última berlinda da temporada, que definiu Gleici, Kaysar e a Família Lima como finalistas. Durante sua passagem pelo reality, a mineira engatou um romance com o brother Breno, com quem é casada atualmente. Paula tem 32 anos e trabalha como influenciadora digital e empresária.

2 de 18 Viegas é um dos participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo Viegas é um dos participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo

O paulistano também é um ex-BBB18 e nunca deixou de se posicionar no jogo. Viegas foi o 11º eliminado de sua edição. Teve sua passagem marcada por foco e competitividade. Apesar de não vencer nenhuma prova do Líder, ficou em uma prova de resistência por mais de 24 horas e foi Anjo por duas vezes ao longo da temporada. Atualmente, o músico de 36 anos usa suas redes sociais para divulgar seu trabalho como cantor.

Angélica e Arcrebiano são participantes do ‘No Limite’

3 de 18 Angélica é uma das participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo Angélica é uma das participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo

Ex-participante do BBB15, ela é mais um dos nomes que irão encarar os desafios do No Limite. A ex-sister, que foi a quinta eliminada da sua edição, marcou sua passagem no programa por não levar desaforo para casa e chegou a permanecer por 10 horas em uma prova de resistência. Atualmente, a paulista de 39 anos, mora na Bélgica e trabalha como influenciadora digital, modelo e atriz.

4 de 18 Bil é um dos participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo Bil é um dos participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo

Arcrebiano Araújo acabou participar do BBB21 e agora está no time de No Limite. O educador físico é de Vila Velha, no Espírito Santo, tem 29 anos e trabalha como modelo e instrutor de crossfit. Segundo eliminado da atual edição, Bil marcou sua participação na casa também pelo seu envolvimento com Karol Conká.

Ariadna e Gui Napolitano são participantes do ‘No Limite’

5 de 18 Ariadna é uma das participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo Ariadna é uma das participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo

A maquiadora participou do BBB11 e foi a primeira eliminada, com 49% dos votos. Ariadna chegou a participar de uma casa de vidro para tentar uma repescagem, mas o público escolheu o brother Mau Mau. A carioca de 36 anos atualmente se divide entre o Rio de Janeiro e a Itália, trabalha como digital influencer e esteticista, profissão que deu início neste ano.

6 de 18 Gui Napolitano está no ‘No Limite’ — Foto: Globo Gui Napolitano está no ‘No Limite’ — Foto: Globo

No BBB20, ele foi Líder duas vezes e mandou bem nas provas de resistência. Foi também considerado o galã de sua edição e engatou um romance com Gabi Martins, mas acabou sendo o sexto eliminado, com 56,07% dos votos. Modelo e empresário, o paulista de Presidente Prudente tem 29 anos e é proprietário de uma marca de roupas.

Carol Peixinho e Kaysar são participantes do ‘No Limite’

7 de 18 Carol Peixinho é uma das participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo Carol Peixinho é uma das participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo

Finalista do BBB19, ela conquistou o terceiro lugar na edição em que Paula foi a campeã. Peixinho chegou a ser chamada de “planta” pelo público, mas se reinventou no jogo e criou novas alianças. Ela foi escapou do Paredão cinco vezes e foi Líder apenas uma. Mostrou determinação ao permanecer por mais de 19 horas em uma Prova de Resistência. Publicitária, empresária e digital influencer, a soteropolitana de 34 anos é apaixonada por atividade física.

8 de 18 Kaysar é um dos participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo Kaysar é um dos participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo

Ele é o vice-campeão do BBB18. Com 31 anos, emocionou o Brasil ao participar do reality e dividir sua luta como refugiado. Kaysar marcou a história do BBB como finalista da prova de resistência mais longa de todas as edições: quase 43 horas sem dormir, sem comer e sem ir ao banheiro. Após o reality, Kaysar seguiu carreira como ator, participou do Dança dos Famosos e recentemente se lançou como cantor de funk.

Elana e Lucas Chumbo são participantes do ‘No Limite’

9 de 18 Elana é uma das participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo Elana é uma das participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo

A sister foi a nona eliminada do BBB19 e Líder três vezes. Durante a sua passagem pela casa, fez alianças e trocou muitas farpas com outros brothers. A piauiense de 27 anos é engenheira agrônoma, modelo e influencer. Nas redes, compartilha sua rotina de treinos e receitas fitness.

10 de 18 Lucas Chumbo é um dos participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo Lucas Chumbo é um dos participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo

O surfista foi o primeiro eliminado do BBB20, com 75% no Paredão contra Bianca Andrade. Conquistou o torneio das ondas gigantes de Nazaré pouco depois de deixar o reality. Atualmente, Chumbo tem 25 anos e, entre as viagens e competições do esporte, se divide entre a cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, onde nasceu, e Portugal.

Gleici e Mahmoud são participantes do ‘No Limite’

11 de 18 Gleici Damasceno é uma das participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo Gleici Damasceno é uma das participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo

“Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta”. A frase marcou a passagem de Gleici Damasceno no BBB18. A sister foi a grande campeã da sua edição, com 57, 28% dos votos. Na casa, Gleici teve uma única liderança e aguentou pouco mais de 25 horas nas provas de resistência. Ela também foi a escolhida do público para um paredão falso. Atualmente, a acreana de 26 anos trabalha como atriz e influenciadora digital.

12 de 18 Mahmoud é um dos participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo Mahmoud é um dos participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo

O sexólogo foi o sexto eliminado no BBB18, com 57,23%, após enfrentar o Paredão com suas amigas Gleici e Paula. Foi o primeiro Líder da edição e emparedado três vezes. Sua passagem ficou marcada pela amizade com Ana Clara e Gleice, além algumas tretas protagonizadas por ele com brothers, dentro e fora do programa. Atualmente, Mahmoud mora em Rondônia e publica vídeos divertidos que tiram dúvidas sobre sexo nas suas redes sociais.

Iris Stefanelli e Marcelo Zulu são participantes do ‘No Limite’

13 de 18 Iris Stefanelli é uma das participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo Iris Stefanelli é uma das participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo

Ela foi a oitava eliminada do BBB7, com 57% dos votos depois de ser emparedada ao lado do seu flerte, Diego Alemão, que acabou sendo o campeão da edição. Depois de sair da casa, ela ainda fez uma participação no “Gran Hermano Argentina 4” e começou a trabalhar na TV como repórter e apresentadora.

14 de 18 Marcelo Zulu é um dos participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo Marcelo Zulu é um dos participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo

O atleta foi considerado pelo público um dos “vilões” do BBB4 e foi o sétimo eliminado da sua edição, com 80% dos votos. O ex-BBB competiu nos Jogos Pan-Americanos de 2007 e tem uma longa relação com o esporte. Defendeu a Seleção Brasileira entre 2000 e 2014, na luta greco-romana. Atualmente, o carioca de 40 anos é treinador de atletas do UFC.

Jéssica e André são participantes do ‘No Limite’

15 de 18 Jéssica Mueller é uma das participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo Jéssica Mueller é uma das participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo

A catarinense marcou a edição do BBB18 com o meme “levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai”. Boa em provas de resistência, a sister ficou em segundo lugar em uma disputa que durou 29 horas. Foi a 12ª eliminada, com 73,96% dos votos, em um Paredão com Kaysar. A personal trainer tem 30 anos e usa as suas redes sociais para compartilhar exercícios físicos e frases motivacionais.

16 de 18 André é um dos participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo André é um dos participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo

O capixaba foi o 12º eliminado do BBB13 e resistiu por mais de 18 horas em uma das provas mais difíceis do programa, em uma estrutura retangular que subia, descia e girava. Atualmente com 33 anos, o ex-BBB ministra palestras e workshops de lifestyle.

17 de 18 Confira todos os participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo Confira todos os participantes do ‘No Limite’ — Foto: Globo