Partida do Valencia é interrompida após acusação de racismo contra atleta do Cádiz

A partida deste domingo entre Valencia e Cádiz, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, foi marcada por uma acusação de racismo do zagueiro Mouctar Diakhaby, do Valencia, contra o também zagueiro Juan Cala, da equipe rival. O episódio aconteceu aos 29 minutos do primeiro tempo, e Diakhaby se recusou a voltar para o campo.

Após uma bola alçada na área, os jogadores foram para a disputa, se desentenderam e começaram a discutir. Em seguida, Diakhaby ignorou a sequência da jogada e resolveu tirar satisfação com Cala. O defensor do Valencia foi punido com o cartão amarelo, mas argumentou com o árbitro que sofreu um insulto racial por parte do zagueiro do Cádiz.



Diakhaby e os jogadores do Valencia deixando o gramado após a acusação de racismo (Foto: Divulgação/Valencia)

Diante da acusação, o time do Valencia decidiu se retirar do campo. A partida ficou paralisada por cerca de 20 minutos, e Diakhaby não voltou para o gramado, mas pediu para seus companheiros retornarem e darem sequência ao confronto, segundo a equipe do zagueiro.

Cala permaneceu no jogo durante os minutos seguintes da etapa inicial, mas foi substituído no intervalo. Apesar da acusação, ainda não há confirmação da ofensa racial.

O Valencia se manifestou nas redes sociais sobre o ocorrido, dando apoio a Diakhaby e condenando o racismo. “Nosso total apoio a Diakhaby. Não ao racismo. O jogador, que recebeu um insulto racista, pediu aos companheiros que voltassem a campo para lutar. Todos com você, Mouctar”, escreveu o clube.

Nuestro TOTAL APOYO a @Diakhaby_5 𝗡𝗢 𝗔𝗟 𝗥𝗔𝗖𝗜𝗦𝗠𝗢 El jugador, que ha recibido un insulto racista, ha pedido a sus compañeros que vuelvan al campo a luchar. TODOS CONTIGO, MOUCTAR #JuntsAnemAMUNT#AllToPlayFor pic.twitter.com/GQzpuO4I2w — Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf) April 4, 2021

O Cádiz venceu a partida pelo placar de 2 a 1. O resultado deixou a equipe com na 13ª posição com 32 pontos, enquanto o Valencia segue na 12ª colocação, com 32.