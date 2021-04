Paschoal irrita torcida do Palmeiras com previsão para final: “Flamengo vai botar medo”; Nação tira onda por convencer mídia paulista

Se a impressão é a última que fica às vésperas da final da Supercopa do Brasil, então o Flamengo “vai botar medo no Palmeiras”. Isso foi o que o comentarista Osvaldo Paschoal, dos canais ESPN/Fox Sports, afirmou nesta terça-feira (06) no programa Bate Bola Debate após a goleada por 5 a 1 do time comandado por Rogério Ceni no Madureira pelo Campeonato Carioca.









A vitória maiúscula recolocou o Mengão na liderança da Taça Guanabara e certamente foi uma ótima preparação para o confronto decisivo no próximo domingo (11), em Brasília. O Flamengo luta pelo bicampeonato consecutivo da competição, já que derrotou, em 2020, o Athletico-PR no mesmo estádio Mané Garrincha.

Em entrevista pós-jogo, Ceni deixou claro que está satisfeito com a evolução da equipe, agora com todos os titulares à disposição e o retorno de Rodrigo Caio.

“Esse foi melhor que o jogo passado, com mais gols e mais chances criadas. O que vejo é um aumento significativo da parte física com esse descanso. Se não foi uma pré-temporada completa, serviu para revigorar a energia do elenco. O time se postou bem, teve a melhor postura que a gente podia esperar. O Palmeiras é uma equipe forte, temos um respeito grande. Temos uma boa noção de como o Palmeiras joga”, analisou o técnico do Mengão.

Gabigol marcou dois contra o Madureira e é chance de gol contra o Palmeiras em Brasília (Foto: Andre Borges/AGIF)



No programa da ESPN, Paschoal deixou claro que a equipe de Abel Ferreira, atual campeã da Libertadores e da Copa do Brasil, terá que ter muito cuidado, pois o Flamengo chega melhor em todos os aspectos para a decisão.

“O Flamengo está em uma situação melhor tecnicamente e taticamente. O Madureira estava invicto no Carioca. Os meias deram show de bola (no 5 a 1). Jogando assim, bota medo e respeito em todo mundo, qualquer time, até no Palmeiras”, opinou o comentarista.

A análise rodou o grupo de WhatsApp de vários torcedores do Flamengo, especialmente por se tratar de um jornalista da mídia paulista. Obviamente que parte da torcida do Palmeiras não gostou nada da avaliação de que o Mengão esteja jogando mais bola que o rival alviverde no atual momento.