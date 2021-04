Páscoa e Semana Santa: 15 filmes sobre o feriado cristão

A maioria dos feriados tem uma longa lista de filmes dedicados a eles, então por que não a Páscoa?

O Natal é a data que mais ganha atenção. O dia dos namorados e o Halloween estão logo atrás. No entanto, em Hollywood, a Páscoa também pode ter muitos conteúdos interessantes para serem assistidos com a família no feriado.

Confira, abaixo, uma lista de filmes que falam sobre a Páscoa ou a data cristã.

1. A Paixão de Cristo

(Icon Productions/Reprodução)Fonte: Icon Productions

Dirigido por Mel Gibson, o poderoso drama bíblico retrata as últimas 12 horas de Jesus Cristo antes de sua crucificação. O longa, extremamente gráfico, conta com Jim Caviezel como Jesus, Maia Morgenstern como Maria e Monica Bellucci como Maria Madalena.

De acordo com Vox, o filme ganhará uma sequência mais de 15 anos após seu lançamento.

2. É o Beagle da Páscoa, Charlie Brown

(CBS/Reprodução)Fonte: CBS

Existe um especial do Peanuts para todos os feriados. A Páscoa não é exceção. No filme de 1974, Charlie Brown e sua turma se preparam para a celebração. Mas é claro que as coisas não vão sair conforme o planejado…

3. Pedro Coelho

(Columbia Pictures/Reprodução)Fonte: Columbia Pictures

Crianças e adultos vão adorar este híbrido de live-action com animação em forma de filme de Páscoa. O longa é baseado no personagem criado por Beatrix Potter, que é dublado por James Corden.

4. Jesus Cristo Superstar

(Universal Pictures/Reprodução)Fonte: Universal Pictures

O famoso rock ópera de Andrew Lloyd Weber de mesmo nome ganha vida nesta adaptação musical. O filme, de 1973, conta os dias finais de Jesus Cristo, em uma roupagem artística que mistura o som do rock com um figurino em estilo disco.

5. Desfile de Páscoa

(MGM/Reprodução)Fonte: MGM

Judy Garland e Fred Astaire estrelam como a garota do coral e um ator da Broadway em ascensão nesta encantadora história de amor. Neste musical Technicolor de 1948, os protagonistas cantam e dançam em meio a uma série de sucessos do lendário compositor Irving Berlin, um triângulo amoroso e – como o título do filme sugere – um desfile de Páscoa.

6. Hop

(Universal Pictures/Reprodução)Fonte: Universal Pictures

O coelho Junior sonha em fazer sucesso com a música, mas seu pai, o Coelho da Páscoa, deseja que ele dê continuidade à tradição do feriado, que é seguida há quatro mil anos. Ao chegar em Hollywood, ele é acidentalmente atropelado por um homem atrapalhado que acaba aceitando ajudar o coelhinho em sua carreira musical. Contudo, Junior não percebe que algo estranho começa a desestabilizar a Ilha de Páscoa.

7. Miss Potter

(BBC Films/Reprodução)Fonte: BBC Films

Beatrix Potter, a criadora de Pedro Coelho, supera muitos obstáculos em sua busca para se tornar uma escritora, incluindo uma mãe dominadora e o chauvinismo predominante na Inglaterra vitoriana. Ela se apaixona pelo seu editor, Norman Warne, mas a proposta de casamento e uma tragédia subsequente mudam sua vida para sempre. O filme de 2006 é estrelado por Renée Zellweger e Ewan McGregor.

8. Harvey

(Universal Pictures/Reprodução)Fonte: Universal Pictures

Nesta adaptação da peça de mesmo nome, Jimmy Stewart é Elwood P. Dowd, um homem cheio de excentricidades, que gosta de beber ligeiramente acima da conta, e que diz a todos que tem um amigo chamado Harvey. No entanto, ninguém consegue vê-lo. Para complicar, ele diz que Harvey é um coelho de quase 2 metros de altura.

9. O Príncipe do Egito

(DreamWorks/Reprodução)Fonte: DreamWorks

O clássico animado de 1998 é baseado no livro do Êxodo que narra a história de Moisés, um judeu adotado e criado como príncipe egípcio, que acaba descobrindo suas verdadeiras origens e decide abandonar a vida no palácio para salvar o povo hebreu da escravidão. Moisés acaba libertando os escravos quando eles atravessam o Mar Vermelho, que milagrosamente, abre-se para eles passarem e saírem do Egito.

10. Flores de Aço

(Columbia Pictures/Reprodução)Fonte: Columbia Pictures

Embora não seja um filme de Páscoa tradicional, a cena final de Flores de Aço mostra uma caçada aos ovos que o torna perfeito para o domingo do feriado.

O longa de 1989 sobre amizade feminina passa por todos os feriados. No entanto, a parte da Páscoa é, certamente, um destaque que merece ser visto. É composto por um elenco de peso que inclui Sally Field, Dolly Parton, Shirley MacLaine, Daryl Hannah, Olympia Dukakis e Julia Roberts.

11. Ben-Hur

(MGM/Reprodução)Fonte: MGM

Um filme religioso clássico, ganhador de 11 Oscars, Ben-Hur é especialmente relevante na Páscoa. O longa mostra a vida e crucificação de Cristo através de suas interações com Judah Ben-Hur, um príncipe judeu que foi equivocadamente emprisionado.

12. A Origem dos Guardiões

(DreamWorks/Reprodução)Fonte: DreamWorks

Apesar de ser mais comumente considerado um filme de natal, o filme é sobre o Papai Noel, Coelho da Páscoa, Fada do Dente e Sandman (responsável pelos sonhos das crianças) que juntos formam um grupo de guardiões das crianças. Todos eles mantém as lendas e crenças vivas nas crianças até que o Breu, também conhecido como bicho papão, tenta espalhar o medo e a escuridão por todo o mundo e fazer todas as crianças pararem de acreditar nos guardiões. Então Jack Frost, um jovem invisível que controla o inverno, é indicado para se tornar um guardião e para ajudar no combate ao Breu, e nesse meio tempo ele acaba descobrindo muita coisa sobre sua emocionante história.

13. Ressurreição

(Columbia Pictures/Reprodução)Fonte: Columbia Pictures

Clavius, interpretado por Joseph Fiennesm um poderoso centurião romano agnóstico e cético, e seu assessor Lucius, Tom Felton, são enviados por Pôncio Pilatos para resolver o mistério sobre o que aconteceu com Jesus nas semanas após a crucificação. O objetivo é refutar os temores de um Messias ressuscitado e prevenir uma revolta iminente.

14. Chocolate

(Miramax/Reprodução)Fonte: Miramax

Neste filme, uma vila tradicional da França é abalada após uma mulher extravagante e sua filha se mudarem para lá e abrirem uma loja de chocolates em frente à igreja local. Seu armazém contrasta-se muito com a época da Quaresma, na qual os moradores se privam de indulgências.

15. Barrados no Shopping

(Gramercy Pictures/Reprodução)Fonte: Gramercy Pictures

Em um dos filmes de Kevin Smith, Brodie e T.S. decidem ir ao shopping ao serem abandonados por suas namoradas no mesmo dia para se lamentar. Antes do fim do dia, eles encontram vários personagens excêntricos como o Coelho da Páscoa do shopping, fazem carinho nos animais do petshop e armam um plano para reatar com suas amadas.