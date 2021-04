Pascoal analisa bom momento do Flamengo: ‘Bota medo e respeito em todo mundo, até no Palmeiras’

Há cinco dias da decisão da Supercopa do Brasil, Osvaldo Pascoal, comentarista da ESPN, comparou os momentos de Flamengo e Palmeiras. No “Bate Bola Debate” desta segunda-feira, o jornalista ponderou sobre a boa sequência e nível de confiança da equipe de Rogério Ceni, líder do Campeonato Carioca.

– O Flamengo está em uma situação melhor tecnicamente e taticamente. O Madureira estava invicto no Carioca. Os meias deram show de bola (no 5 a 1). Jogando assim, bota medo e respeito em todo mundo, qualquer time, até no Palmeiras – concluiu Pascoal.

Ainda sobre a decisão entre paulistas e cariocas, o jornalista levantou pontos que aumentam a vantagem do Flamengo sobre o time de Abel Ferreira.

– O Flamengo tem a vantagem de estar mais jogado do que o Palmeiras. O Flamengo está numa situação mais agrupada. – analisou.

Pascoal ainda questionou a relevância do título nacional para os alviverdes.

– A Recopa Sul-Americana é mais importante que a Supercopa do Brasil. É mais um título internacional na galeria. Título internacional, ao meu modo de ver, tem mais importância do que um título nacional entre o campeão brasileiro e da Copa do Brasil – afirmou o comentarista da ESPN.

Flamengo e Palmeiras se enfrentam no próximo domingo, no Mané Garrincha, pela quarta decisão da história da Supercopa do Brasil.