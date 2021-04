Passageiro Acidental Netflix: saiba tudo sobre o novo filme de ficção científica

A estreia de hoje (22) é um filme chamado “Passageiro Acidental”. Trata-se de uma ficção científica dramática dirigida por um brasileiro, Joe Penna, e estrelada por Toni Collette, Anna Kendrick, Daniel Dae Kim e Shamier Anderson.

A história se passa toda em um foguete, que faz a viagem em direção à Marte. Pouco depois de sair do planeta Terra, descobre-se que um engenheiro (Anderson) está a bordo acidentalmente. O que acarreta em um enorme problema para a tripulação.









A nave foi projetada para comportar apenas três tripulantes: a capitã (Collette), a pesquisadora (Kendrick) e o biólogo (Kim). Ou seja: existe ar suficiente para que três pessoas façam a longa viagem. Eles precisam tentar consertar isso, antes que seja tarde.

Elenco de peso! Passageiro Acidental vai ser muito bom ! Tô animado

O filme é uma aventura espacial com enormes toques de drama. “Passageiro Acidental” usa e abusa dos enquadramentos claustrofóbicos para criar no espectador a sensação de desespero que os tripulantes atravessam. Além disso, com excelente atuação do quarteto de atores — os únicos vistos no filme inteiro.

Na crítica acima, você tem uma explicação detalhada a respeito dos aspectos técnicos do filme, bem como uma opinião sobre sua qualidade. “Passageiro Acidental” já está disponível no catálogo da empresa, desde as 4h de hoje (22).