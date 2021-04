Pássaro não cochila e saídas de Henrique e Neto Borges colocam LE do Boavista no radar do Vasco; empresário confirma procura

Há algumas semanas, durante a transmissão do jogo entre Boavista e Flamengo, o comentarista Ricardo Rocha revelou que o Vasco teria interesse na contratação do lateral Jean Victor. O atleta seria uma reposição no setor, já que Henrique e Neto Borges estão de saída e devem deixar o elenco até o segundo semestre, segundo o ‘UOL’.









A informação foi confirmada pelo empresário do jogador, que foi contatado pelos amigos do canal ‘Atenção Vascaínos’, no YouTube. O agente ainda ressaltou que não existe nenhuma oferta concreta do Gigante pelo atleta.

O empresário também frisou que, em caso de proposta, o Boavista não deve dificultar a saída do lateral. Presente na seleção do Carioca do ano passado, Jean Victor reforçou o Paraná para Série B logo após o Estadual, onde disputou 34 jogos e marcou dois gols. O site ‘Torcedores.com’ confirmou o interesse do Vasco pelo jogador. Pássaro, vale ressaltar, trouxe Zeca há pouco tempo.

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



Em 2020, o jogador retornou e vem se destacando. Na final da Taça Guanabara de 2020, contra o Flamengo, no Maracanã, o atleta chegou abrir o placar, mas o Rubro-Negro virou.

Atualmente, em 2021, Jean tem 11 jogos pelo Boavista e já marcou três gols.