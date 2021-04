Pássaro pede a palavra e explica procura por reserva para Marquinhos Gabriel: “Temos algumas soluções secundárias”

Eliminado do Campeonato Carioca, o Vasco ainda pode buscar contratações pontuais no mercado da bola visando a disputa da Copa do Brasil e do Brasileirão da Série B, competições em que o Gigante da Colina ainda está vivo. Uma das lacunas a ser preenchida no elenco é a posição de meio-campista e Alexandre Pássaro falou sobre isso.

“Sobre meia a gente entende que temos algumas soluções secundárias, porque o Marquinhos Gabriel é um meia clássico só que numa eventual falta do Marquinhos temos outras soluções aqui. O Pec e o Morato conseguem jogar de meia, o segundo deles jogou de meia no último jogo”, comentou.

Exaltando peças do elenco, o dirigente descartou que o clube vá ao mercado, ao menos nesse momento. “O próprio Juninho não é um meia clássico, mas estamos acostumados com times atuando com três volantes também. E não podemos deixar de lembrar do MT que é um meia que joga de camisa 10, quebra um galho na lateral-esquerda“, alertou.

Foto: Jorge Rodrigues/AGIF



O jovem que atuou como ala no início do campeonato foi bastante elogiado por Pássaro. “Antes de trazermos alguém temos que estar muito seguro e muito necessitado, porque caso contrário iremos colocar um teto no desenvolvimento do MT que é exatamente o que a gente não quer. A intenção é acompanhar o desenvolvimento dele e no final do ano comprá-lo”, explicou.

O dirigente acredita que até mesmo Carlinhos possa atuar na função de armação. “Carlinhos fez boa partida, principalmente no segundo tempo, e ele deu duas assistências para a construção do gol. (…) E ainda temos o Laranjeira que não é um meia clássico, mas é um jogador que faz aquela função“, concluiu.