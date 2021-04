Pássaro vê Vasco competitivo e minimiza eliminação no Campeonato Carioca

O Vasco vem alcançado um relativo sucesso no processo de reformulação do elenco neste início de temporada em 2021. Embora não esteja disputando o título Carioca, a equipe de Marcelo Cabo conseguiu resultados importantes.

Para o diretor executivo Alexandre Pássaro, a equipe ainda está em estágio inicial de formação, mas conseguiu acelerar o processo e já mostra uma nova cara.

“A gente entende que nós estamos no estágio inicial de trabalho. Se pensarmos que estamos trabalhando praticamente há 45 dias, não tem como ser um estágio intermediário ou avançado. A equipe não está fechada, e não pode estar, mas hoje ela está estruturada”, afirmou em entrevista ao SporTV.

Os pontos principais que a gente identificou, assim que eu cheguei em janeiro, foi de um time pouco competitivo. Acho que hoje o Vasco já tem uma cara, conceitos e performance de time competitivo”, acrescentou.

O dirigente revelou que a eliminação no Estadual foi um risco calculado que o Cruzmaltino precisava correr na busca pela evolução. Entretanto, Pássaro revelou ainda que Copa do Brasil e clássicos foram priorizados.

“A eliminação do Campeonato Estadual nunca foi desejada, mas sempre foi aventada. A gente sabia que esse era um dos riscos que a gente podia correr. Então a gente preferiu correr esse risco, jogando praticamente nenhuma vez no Carioca com a mesma escalação”, revelou.

“Nos episódios mais importantes que a gente traçou, as duas fases da Copa do Brasil e os três clássicos, a gente ganhou um e empatou dois. Eu acho que isso serve mais como um termômetro do nosso time do que os outros jogos do Carioca. A gente acabou tendo um desempenho bom”, completou.

O Vasco fechou a fase classificatória do Carioca na quinta colocação e não disputará as semifinais do Estadual. O time, entretanto, está nas semifinais da Taça Rio ao lado de Botafogo, Madureira e Nova Iguaçu.