‘Passarudo’: Diretoria do Vasco age rápido e renova contrato de defensor titular; Castan confirmou permanência

O torcedor do Vasco está em lua de mel com o time, principalmente após a vitória da última quinta-feira (15), diante do maior rival, o Flamengo. Além disso, a equipe comandada por Marcelo Cabo vem evoluindo técnicamente apesar suas limitações. Apostando mais na base e em jogadores “sem expressão”, o Gigante tenta se reerguer após a queda para a Série B.









Ainda falando sobre o clássico, os destaques foram muitos e um deles foi Morato, que entrou como titular, camisa 10 e deixou o gol dele (o terceiro do Vasco nos 3 a 1) após um drible desconsertante no experiente Filipe Luís, lateral do Fla. Como se não bastasse balançar as redes no jogo de maior rivalidade do Estado, o meia ainda tirou onda na comemoração.

Foto: Juan Roncoroni – Pool/Getty Images



Em alusão à comemoração feita por Edmundo na semifinal do Brasileirão de 1997, contra o próprio Flamengo, Morato saiu balançando os braços para as arquibancadas (vazias devido a pandemia). Outro que teve uma noite mágica foi o lateral-direito Léo Matos, autor do gol que abriu o placar no Maracanã, logo aos 6′ do primeiro tempo.

Um dos destaques neste início de temporada do Vasco, o defensor teve seu contrato renovado nesta sexta-feira (16). De acordo com informações do UOL Esportes, o vínculo do jogador foi ampliado até o fim de 2022 – anteriormente, o documento tinha validade até o final deste ano. A operação não teve custos aos cofres do clube.

Gostei da renovação de Léo Matos, ainda mais com seu salário reduzido pela metade. Lateral tem um bom poder ofensivo e parece estar melhorando atrás. Além de ajudar no jogo aéreo. — Apenas Vasco (@vascoapenas1898)

April 16, 2021





A redução salarial foi aceita pelo atleta de 35 anos, que teve seus vencimentos cortados pela metade. Considerado um dos pilares da reestruturação do clube de São Januário, Léo Matos é titular com Marcelo Cabo e permanecerá no Vascão na disputa da segunda divisão. Após a vitória diante do Fla, Leandro Castan também confirmou que acertou sua renovação.