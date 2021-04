PAT atualiza quadro com novas vagas de Emprego em Bertioga – SP

Localizado a 104 km da capital São Paulo – SP, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de Bertioga divulga a abertura de novas vagas de emprego em cargos de níveis fundamental, médio e superior aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS NÍVEL VAGAS Operador de retroescavadeira Fundamental completo 1 Técnico de enfermagem Médio completo 24 Enfermeiros Superior completo 5

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever comparecendo na sede do PAT, situado na Avenida Anchieta, nº 392, Centro, no horário das 9h às 16h. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Fonte: PAT de Bertioga – SP